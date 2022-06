Grande distribution: Le groupe Auchan s'installe en Côte d’Ivoire

Enseigne de supermarchés réputée pour offrir des produits à moindre coût, Auchan va ouvrir son premier magasin à Abidjan le 15 juin 2022.

Lutte contre la vie chère: L’enseigne Auchan ouvre son premier magasin à Abidjan le 15 juin

C’est Claude Yves, PDG du groupe Auchan qui a livré l’information le mercredi 1er juin 2022 à l’issue d’une audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi aux entreprises membres de l’Association familiale Mulliez.

« Le 15 juin, ce sera le début de notre aventure en Côte d’Ivoire, de notre partenariat puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes », a déclaré Claude Yves. A en croire les responsables de l’enseigne française, d’ici la fin de l’année, c’est une dizaine de magasins et à terme entre 50 et 80 qui sont prévus à Abidjan et à l’intérieur du pays « en fonction de la réaction des populations ».

Avant Claude Yves, c’est Antoine Grolin, qui s’est exprimé au nom des chefs d’entreprises présents à cette rencontre. Il a notamment signifié l’ambition des membres du groupe de s’implanter davantage en Côte d’Ivoire.

« Nous sommes venus en force et en nombre pour cette rencontre qui est extrêmement importante. C’est la rencontre de présidents de grandes entreprises internationales pour venir signifier officiellement à monsieur le Premier ministre notre intention d’investir rapidement et fortement en Côte d’Ivoire (…). Nous avons parlé de filière agricole, de logement, de formation pour les Ivoiriens. Ce sont nos savoir-faire. Comme nous convergeons, nous sommes désormais capables d’aller vite », a-t-il dit.

De son côté, le Premier ministre Patrick Achi s’est félicité de cette rencontre et n’a pas manqué de saluer l’intérêt des entreprises de l’Association familiale Mulliez, venues en grand nombre, pour la Côte d’Ivoire. « Cela traduit le niveau d’engagement avec une délégation d’une telle importance », a affirmé le chef du gouvernement.

L'Association familiale Mulliez (AFM), faut-il le savoir, regroupe des entreprises qui interviennent notamment dans la grande distribution. Fondée en 1955, elle comprend plusieurs enseignes dont les plus importantes sont Auchan, Décathlon et Leroy Merlin.