Champions League 2022: Heineken offre une finale féérique aux fans ivoiriens

Brassivoire à travers sa marque Heineken, Sponsor Officiel de l’UEFA Champions League, a convié ses consommateurs à une expérience exceptionnelle lors de la finale Liverpool – Real Madrid au Sofitel Hôtel Ivoire.

Finale de la Ligue des champions: Heineken fait le chaud à l’Hôtel Ivoire avec les supporters ivoiriens

La joute au sommet tant attendue entre le Liverpool FC et le Real Madrid CF a tenu toutes ses promesses, samedi 28 mai 2022. Brassivoire a sorti le grand jeu pour recréer une atmosphère digne des grands matches à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire.

Cette Année, Heineken célèbre la Passion et Tous les fans : chaque supporter des 2 équipes a vécu la finale dans un décor rendant hommage à l’histoire des 2 clubs avec des attractions variées. L’entrepreneur Jil Ndia était pour l’occasion le Capitaine des Supporters du Real Madrid et l’Influenceuse Edith Brou Bleu, celle du Liverpool FC.

Le parterre d’invités était exceptionnel avec des autorités nationales, des capitaines d’industries, des sportifs nationaux et internationaux, des cadres et des artistes. Cette rencontre était animée par 2 journalistes sportives de renom : Teeyah et Fatime Sibé car l’édition 2022 de la Champions League est l’occasion pour la marque Heineken de démontrer que loin des stéréotypes habituels, le football appartient à tous les fans sans exclusion.

Depuis le début de la compétition, des milliers d’Ivoiriens ont eu l’opportunité, à chaque journée, de vivre leur passion à Abidjan et l’intérieur du pays dans plus de 150 points de vente. La Victoire du ……………………. a permis à la marque Heineken de clôturer en fanfare la compétition avec un match âprement disputé sur le terrain, et une ferveur exceptionnelle avec les 600 invités à cette soirée prestigieuse.

Pour Mme Bintou Appia, Directrice des Affaires Institutionnelles et Juridiques, représentant M. Laurent Théodore, Directeur Général de Brassivoire : "L'UEFA Champions League est une des meilleures compétitions sportives au monde. Elle dispose d'une audience internationale inégalée et présente des standards d’organisation très professionnels. Heineken est une marque premium internationale qui est produite avec excellence par les équipes de Brassivoire. Tous ces atouts font qu'il s'agit là d'une association parfaite entre la plus belle compétition de clubs au monde et la marque de bière la plus distribuée de la planète".

Les invités présents à cette finale ont tous été unanimes : Ils attendent impatiemment l’opportunité de célébrer à nouveau leur passion avec Heineken pour l’édition 2023. Brassivoire a promis d’honorer le rendez-vous avec le même niveau d’excellence et de qualité de ses activations, marque de fabrique de la marque Heineken.

Après plus de 5 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire, Heineken, Desperados, Smirnoff Ice (Boisson à base de vodka aromatisée au citron) et Rhino, boisson énergétique sans alcool. Brassivoire compte aujourd’hui plus de 270 employés, avec 2 lignes d’embouteillages. Elle participe activement à l’amélioration des conditions de vie des populations de Côte d’Ivoire à travers sa politique de responsabilité sociétale et environnementale dénommée « Brew a Better World, Brassons un monde meilleur ».