AG de l' OPDAD à Brazzaville: Bilan satisfaisant pour les Premières Dames d’Afrique

Un mandat de deux ans pour la Première Dame de la République de Namibie, Monica Geingos, nouvelle présidente de l’ OPDAD, rapporte un communiqué de l’Organisation, transmis vendredi 10 juin 2022, à l’agence ivoirienne de presse.

Monica Geingos aux commandes de l’ OPDAD (Organisation des Premières Dames d’Afrique)

Dame Monica Geingos succède à Madame Antoinette Sassou N’guesso, Première Dame de la République du Congo, à l’issue d’une élection tenue lors 26ème Assemblée Générale Extraordinaire de l’OPDAD, tenue les 09 et 10 juin 2022, au Centre de conférence internationale de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, sur le thème : « 20 ans au service des plus vulnérables d’Afrique ».

Cette 26ème AGE qui s’est tenue à la salle présidentielle du Centre de conférence internationale de Kintélé de Brazzaville, a été marquée par la passage de témoin entre Madame Antoinette Sassou N’Guesso, Première Dame de la République de Congo à Madame Monica Geingo, Première Dame de la République de Namibie.

Le point culminant de cette session a été l’élection des membres du nouveau comité directeur, de la présidente et la vice-présidente pour les années 2022-2024.

Ainsi Madame Antoinette Sassou N’guesso passe le témoin à son homologue de Namibie et Madame Denise Nyakéru Tshisekedi de la République Démocratique du Congo devient la nouvelle Vice-présidente. Mme Sassou N’Guesso avait été élue à la présidence de l’Organisation par ses sœurs en marge du sommet de l’Union africaine tenu en juillet 2019 à Niamey, au Niger, rappelle-on.

Les travaux de la 26ème Assemblée Générale se sont déroulés à huis clos et ont porté sur l’adoption du compte rendu de la 25ème Assemblée générale ordinaire, la présentation du rapport d’activité et du rapport financier suivi de la discussion et de l’adoption des recommandations du Comité Directeur. La rencontre a pris fin par la visite d’une exposition de produits artisanaux locaux.

En marge de cette réunion de haut niveau, la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a rencontré les femmes ivoiriennes vivant en République du Congo.

La seconde journée de la 26ème AG de l’OPDAD, qui s’est déroulée le vendredi 10 juin 2022, a été marquée par la prise de parole de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire. Lors de cette journée, Madame Dominique Ouattara a partagé ses engagements et sa joie à œuvrer dans l’humanitaire pour d’une part le bien-être des populations démunies et d’autre part, pour le développement de l’Afrique.

« Près de 25 ans après mes premières actions humanitaires, je ressens toujours avec autant d’intensité, le bonheur que procure : le sourire d’un enfant recevant des effets scolaires neufs, la joie d’une maman qui arrive à subvenir aux besoins de ses enfants, ou le bonheur de voir des femmes et des enfants qui ressortent de notre hôpital avec le sourire », a expliqué Madame Dominique Ouattara.

Créée en 2002, l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le sida (OPDAS) a étendu son champ d’action aux questions liées au développement du continent, d’où son appellation OPDAD.