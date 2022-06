Football: Manchester United libère 11 joueurs dont Edinson Cavani

La saison 2021-2022 de Premier League étant terminée, les Red Devils de Manchester United ont officialisé le départ de plusieurs joueurs, après le 30 juin 2022.

Des joueurs de Manchester united ne verraient pas leur bail renouvelé ce mercato estival

Comme annoncé depuis des semaines, Paul Pogba (233 matchs) ne va pas prolonger son contrat et va repartir libre dix ans plus tard. À la Juventus pour pousser encore plus loin le ping-pong ? Affaire à suivre.

Comme déjà annoncé, deux cadres du vestiaire d’Old Trafford, Juan Mata (34 ans) et Nemanja Matić (33) quittent également les Red Devils après avoir respectivement porté le maillot de United à 285 et 189 reprises.

Edinson Cavani (35 ans, 59 rencontres en un an et demi avec MU) et Jesse Lingard (29 piges, 232 matchs entre 2015 et 2022) ne se sont jamais durablement imposés dans le onze mancunien et sont eux aussi priés d’aller se chercher un nouveau défi. Lee Grant (deux matchs), D’Mani Mellor, Reece Devine, Paul McShane, Connor Stanley et Paul Woolston (tous zéro rencontre avec l'équipe A) sont les autres partants.

Le 5 octobre 2020, laissé libre par le PSG, Edinson Cavani s’était engagé avec Manchester United. Souvent relégué sur le banc de touche à Old Trafford, El Matador avait signé pour deux saisons.