Luis Campos devient Conseiller Football du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain annonce l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter du vendredi 10 juin 2022.

Luis Campos vient aider l'équipe du Paris Saint-Germain à franchir un nouveau palier

Luis Campos aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain (PSG).

Expert du football de renommée mondiale, Luis Campos est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante. Au cours de sa carrière, Luis Campos a accompagné les performances de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l’émergence de nouvelles générations de talents devenus depuis des joueurs majeurs du football mondial.

Le Club, qui a toujours attiré les plus grands talents du football, bénéficiera des idées, des connaissances et de l'expérience de Luis Campos, pour aider l'équipe à franchir un nouveau palier.

Luis Campos déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club. »