Agboville : Près de 400 plants d’ arbres mis en terre à Laoguié

Les élèves de l’école primaire publique(EPP) de Grand-Moutcho 1 et de Laoguié 3, ont procédé le vendredi 10 juin 2022, à la mise en terre de 400 plants d'arbres, issus d’une vingtaine d’essences locales. Le tout sur une superficie d’un hectare à Laoguié, village situé à 8km d’Agboville.

Agboville: Le projet "1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète", lancé

Objectif : permettre aux tout-petits de prendre conscience de leur potentiel à agir dès le plus jeune âge, en s’engageant pour la forêt. Une initiative est de l’ONG Impactum en collaboration avec Kinomé à travers son projet d’éducation environnementale dénommé : Forest & Life ou encore "1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète", qui s’inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable.

"Renforcer la terre, renforce la vie" est le thème de la célébration, qui se tient chaque année du 05 au 17 juin. « Nous sommes là pour quelque chose de spécial, à savoir participer à la reconstitution du couvert forestier de notre pays en plantant des arbres…Pour cette année, nous avons eu près de 200 élèves impliqués dans ce programme de création d’arboretum. Et ce, afin d’amplifier les effets du programme en cohérence avec l’initiative "1 école, 5hectares de forêt" », a expliqué Sraka Paulin, responsable des opérations techniques de l’ONG Impactum, en présence de Pascal Blé-N’Dou N’Goran, directeur régional de l’Environnement et du Développement durable de l’Agnéby-Tiassa, du propriétaire terrien, Ékissi Ékissi Marcellin, et des partenaires.

Quant à Naïma Krug, consultante climat, agriculture et biodiversité à Kinomé, elle s’est voulue optimiste : « L’arboretum doit être un lieu éducatif aussi bien pour les enfants que pour les adultes ». Représentant le préfet de région Sihindou Coulibaly, à la journée de planting d’arbres, Éhua Éhua II s’est félicité du projet.

« Cet arboretum servira de cadre d’apprentissage aux enfants à travers les différentes essences d’arbres. C’est donc, un projet à encourager car il s’inscrit à point nommé à la politique de reboisement initiée depuis plusieurs années par le gouvernement ivoirien », s’est réjoui le colonel des Eaux et Forêts. Puis, il a invité l’ensemble des parties prenantes à s’approprier le projet.

« J’exhorte chacun de nous, après ici, à continuer à planter des arbres… Chers enfants, chers élèves, vous serez les héritiers des arbres que nous plantons, aujourd’hui. C’est pourquoi, je vous exhorte à en prendre soin », a invité le colonel Éhua Éhua II. Débuté en 2021 en Côte d’Ivoire, l’implémentation du programme d’éducation environnementale dénommé Forest & Life, est financé par l’entreprise Colas.

Tizié TO Bi

Correspondant régional