Eléphants de Côte d'Ivoire: Au cœur du deal Idriss Diallo - Faé Emerse

Désigné sélectionneur adjoint des Éléphants de Côte d’Ivoire, Faé Emerse est rentré le 5 juin 2022 à Abidjan, en compagnie de son épouse, Liliane Faé, pour un nouveau challenge à lui offert par le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) sur un plateau doré.

Focus sur le contrat mirobolant du sélectionneur adjoint des Éléphants, Faé Emerse

Sollicité par les nouveaux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football parmi dix sept prétendants au poste de sélectionneur adjoint des Éléphants, Emerse Faé, 38 ans, a effectué en fin de semaine dernière, son premier coaching lors d’un entraînement avec les Éléphants. Pour l’ancien milieu de terrain reconverti depuis dix ans en entraîneur, une perche tendue par sa patrie mère ne se refuse pas.

Dans un entretien accordé au média Event News TV, avant son arrivée sur les bords de la Lagune Ebrié, l’entraîneur de la réserve (N3) de Clermont Foot 63 (L1 France), affirme être entré en contact avec le nouveau président de la FIF, Idriss Diallo, le plus naturellement possible.

“Il m’a appelé et m’a demandé si le poste d’adjoint des Éléphants m’intéresse. Il a donné des détails que vous me permettrez de taire ici. Comme je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre, ça ne m’a dérangé outre mesure. Et en même temps, c’est une chance quelque part. Parce que ça aurait pu être un autre Ivoirien vu le nombre de personnes qui ont candidaté”, confie le joueur titulaire du diplôme de formateur qui est l’équivalent de l’UEFA A.

“On m’a dit beaucoup de bien de Jean-Louis Gasset”

Adjoint direct du nouveau sélectionneur national, Jean-Louis Gasset, Emerse soutient ne pas connaître vraiment son nouveau patron: “Lui étant entraîneur et moi, joueur à l’époque, on s’est affronté. Mais mes amis qui le connaissent bien m’ont dit beaucoup de bien de lui, autant sur le plan professionnel qu’humain. Sa connaissance du football et son vécu avec les Bleus aux côtes de Laurent Blanc”. Mais là, avant d’accepter la proposition de la Fédération, on s’est appelé. Il m’a expliqué un peu comment il travaille. Et depuis, nous sommes en contact régulier au téléphone. Nous préparons donc ce qui nous attend comme travail.

Quelle place au sein du staff Gasset déjà garni

Officiellement l’adjoint déclaré de Gasset, Faé Emerse, arrive à Abidjan où Gasset a bien mis en place un staff déjà bien fourni. D’où la question de savoir s’il fera effectivement partie de son staff étroit ? “Gasset arrive avec son staff, c’est normal. Il a un second, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, c’est tout à fait naturel qu’il arrive avec ses gars. En fait, il n’y a pas d’adjoint numéro 1, 2, ou 3. Donc je ne serai pas à leurs côtés, mais je serai avec eux dans un seul et unique staff. C’est comme ça qu’il faille voir et comprendre la chose. Je vais animer les séances avec mes autres collègues et lui, Gasset, prendra les décisions. C’est comme ça que ça se passe partout. Nous sommes une équipe. Cette polémique ne sert donc à rien. Elle est même inutile”, renchérit-il.

Entraîneur principal des U-23, contenu du contrat de deux ans avec la FIF

Sans tout dévoiler, Faé Emerse a signé un contrat de deux ans assortis d'objectifs individuels et collectifs clairement définis par la FIF. “Comme premier rôle, je suis coach adjoint des Éléphants A. Ensuite, je suis entraîneur principal des U-23 avec pour objectif principal la qualification pour les Jeux Olympiques. Voici l’essentiel de mon contrat avec la Fédération. Les détails, on verra ça sur le terrain”, indique-t-il..

Frustré par la prestation des Eléphants à la CAN 2021 au Cameroun

Parti pour être le sélectionneur national des Éléphants A dans deux ans selon le projet de la nouvelle direction de la FIF, Faé Emerse se veut modeste et préfère être jugé au résultat. “On a deux ans pour prouver si je serai prêt. Mais avant deux ans, j’ai accepté le rôle d’adjoint et celui d’ entraîneur principal des U-23 parce que je suis prêt à 100%. Donc si dans deux ans, je suis prêt je le dirai au président, si non, je ne vais pas me prendre la tête, je lui dirai également que je ne suis pas encore prêt. Mais je vais tout faire pour être prêt. Je suis encore jeune. J’ai besoin d’apprendre.

Le joueur qui a quitté les Éléphants depuis 2011 pour un problème de circulation sanguine, n’a pas digéré la sortie prématurée des pachydermes et leurs dernières prestations à la Can 2021 au Cameroun. Il avoue en avoir été frustré parce que la sélection ivoirienne aurait pu faire mieux, surtout avec les qualités de joueurs, mais c’est un bon groupe qui reste perfectible, selon l’ancien Nantais. Notons que Faé Emerse a disputé trois phases finales de Coupe d’Afrique des Nations avec les Eléphants de Côte d’Ivoire: 2006, 2008, 2010.