Depuis Bongouanou, Damana Pickass prédit la fin du régime du RHDP

Damana Pickass, cadre du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), a séjourné à Bongouanou, fief de Pascal Affi N'guessan, président du FPI (Front populaire ivoirien). C'était le dimanche 5 juin 2022. Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo a annoncé la fin du régime d'Alassane Ouattara.

Damana Pickass débarque dans le fief d'Affi N'guessan

Dimanche 5 juin 2022, Damana Pickass a débarqué à Bongouanou. Depuis le fief de Pascal Affi N'guessan, le secrétaire général du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a annoncé la fin du régime d'Alassane Ouattara. En présence de militants de son parti, il a fait savoir que "le retour du président Laurent Gbagbo est un évènement majeur" qui "constitue une étape cruciale dans la crise que nous vivons depuis deux décennies maintenant".

Damana Pickass a souhaité que le PPA-CI soit "bien implanté partout et particulièrement" dans le Moronou. "Nos bases doivent être réelles et effectives. Ici à Bongouanou, le président Laurent Gbagbo a toujours bénéficié d'un accueil chaleureux et je constate que votre amour pour Laurent Gbagbo n'est pas éteint", a-t-il dit.

De retour d'exil depuis le samedi 30 avril 2022, Damana Pickass est très vite descendu dans l'arène politique afin de remettre Laurent Gbagbo au pouvoir. Il l'a encore exprimé à Bongouanou. "Je reviendrai ici dans quelque temps pour un meeting géant à la place publique. Quand ils verront notre détermination et notre nombre, ils changeront leur regard vis-à-vis de nous. En ce moment, ils sauront que le compte à rebours de leur fin de règne a visiblement commencé", a martelé le secrétaire général du PPA-CI.

Il faut rappeler que Justin Koné Katinan, le vice-président du Conseil stratégique et politique (CSP) du PPA-CI, a déjà laissé voir sa volonté de "rendre justice à Laurent Gbagbo en le remettant là où on l'a enlevé parce que l'on savait que si on le laissait faire, il allait convaincre le monde entier de sa capacité à diriger avec brio un pays".