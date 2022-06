Finale Kirin Cup: La Tunisie, championne face au Japon; le Ghana, 3ème

La Tunisie a remporté le tournoi Kirin Cup, en s’imposant en finale, face au pays organisateur, le Japon, (3-0) à Osaka, mardi 14 juin 2022. Le Ghana a battu aux tirs au but le Chili lors du match pour la troisième place.

Le tournoi Kirin Cup a rendu son verdict, les Aigles de Carthage, sacrés vainqueurs

Le match a été pourtant dominé par les locaux au Panasonic Stadium Suita de Osaka au Japon. Cependant, contre le cours du jeu, le Samouraï Bleu de Hajime Moriyasu s’est écrasé contre les Aigles de Carthage. Les Tunisiens, conduits par Jalel Kadri, ont été les plus réalistes.

Mohamed Ali Ben Romdhane (55e) sur pénalty a ouvert le score. Plus tard, Ferjani Sassi (76e) a doublé l’avance, avant que Issam Jebali ne scelle le sort de la partie à la 93e minute. Plus tôt le matin, dans ce tournoi, le Ghana a battu 1-3 le Chili aux tirs au but, décrochant le bronze.

La partie a été rude au Panasonic Stadium Suita de Osaka au Japon. Après un nul vierge lors des 90 minutes, une équipe des Black Stars réduite à neuf (rouges directs pour Alidu Seidu et Mubarak Wakaso) a remporté la partie.

Lors de la séance des tirs au but, Jordan Ayew, Mohammed Kudus et Abdul Fatawu Issahaku ont marqué, tandis que Abdul Manaf Nurudeen a sauvé deux tirs. Gary Medel, Ben Brereton et Tomas Alarcon ont raté pour les Chiliens. Seul Ronnie Fernandez a trouvé le fond des filets pour le Chili.