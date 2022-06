Depuis La Haye, Blé Goudé envoie un message à Mariatou Koné

Au moment où se déroule l’examen du BEPC (Brevet d’études du premier cycle), Charles Blé Goudé a envoyé un message à Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) a aussi encouragé les candidats à éviter la tricherie.

Blé Goudé : "Nos encouragements s'adressent à la ministre de l'Éducation"

Installé à La Haye, Charles Blé Goudé suit de près l'actualité ivoirienne. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a porté un regard sur les examens de fin d'année scolaire 2021-2022. L'ex-détenu de la prison de Scheveningen a d'entrée souhaité une bonne chance aux candidats.

"Comme tous les ans , l'année scolaire est sanctionnée par les examens à grand tirage. À la suite du CEPE qui a ouvert le mardi 7 juin dernier, le début des examens de cette fin d'année scolaire 2021-2022, c'est aujourd'hui lundi 13 juin 2022 que commence le BEPC. Le BAC suivra les semaines à venir", peut-on lire dans un communiqué du COJEP.

Blé Goudé a adressé ses encouragements à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation "qui fait tant pour la bonne cause de l'enseignement et de l'éducation". Pour l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), la bataille que mène Mariatou Koné contre la fraude et la tricherie en milieu scolaire "mérite notre soutien, celui des parents d'élèves et de tous les partenaires du système éducatif". "C'est ensemble que nous devons préparer pour l'avenir du pays, de bons citoyens, intelligents et instruits pour une société ivoirienne de valeur avec des serviteurs compétents", soutient le COJEP.

Par ailleurs, par la voix du docteur Patrice Saraka, le COJEP souhaite une bonne chance aux élèves qui abordent ces examens de fin d'année. "Ce ne sont que des exercices d'évaluation auxquels ils devront se soumettre en toute loyauté en s'éloignant de la tricherie et faire intervenir leur propre valeur intrinsèque. Ils sont l'avenir de notre chère patrie", conclut le parti de Charles Blé Goudé.