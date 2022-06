Côte d’Ivoire: Ce que Dominique Ouattara et Sa Majesté la Reine Maxima se sont dit

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu en audience Sa Majesté la Reine Maxima du Royaume des Pays-Bas, le mardi 14 juin 2022, à la résidence présidentielle de la Riviera Golf.

La Première Dame Dominique Ouattara échange avec Sa Majesté la Reine Maxima des Pays Bas

La rencontre a enregistré également la présence de Madame Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, M. Philipe Poinsot, coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d’Ivoire, S.E. Madame Yvette Daoud, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Abidjan, Madame Xiaoling Wu, secrétaire privée de sa Majesté, et de bien d’autres personnalités.

Les échanges ont porté sur trois (3) points essentiels à savoir l’inclusion financière, la vulgarisation de la digitalisation de l’accès aux femmes à des services tels que les achats et autres et le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI). Sa Majesté la Reine Maxima est la mandataire spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous afin de favoriser le développement (UNSGSA).

C’est donc dans ce cadre qu’elle a échangé avec l’épouse du Chef de l’Etat d’une part sur les questions liées à l’offre des services financières et bancaires de base à faible coût spécifique pour des personnes pauvres et/ou en situation de difficulté financière, et de ce fait exclus des services traditionnels, et d’autre part, sur le digital banking qui correspond à l’évolution de la relation d’une banque avec ses clients sous l’effet du digital. La Première Dame Dominique Ouattara, pour sa part, lui a présenté l’exemple et le succès du FAFCI.

Avec une enveloppe de 25 milliards F CFA, le programme de financement de micro-crédits initié par Madame Dominique Ouattara, depuis 2012, a permis à ce jour, à plus de 300.000 femmes d’être autonomes. Il a un taux de remboursement de plus de 98 %. Notons également que Madame Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a pu présenter les acquis en matière d’amélioration de la condition de vie des femmes en Côte d’Ivoire.

Rappelons que Sa Majesté la Reine Maxima du Royaume des Pays-Bas a pris part, le lundi 13 juin 2022, à la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition de l’Africa CEO Forum aux côtés du Président Alassane Ouattara au cours duquel elle a animé un panel.