Visite historique d'un chef d'État polonais en Côte d'Ivoire

Andrzej Duda a séjourné en Côte d'Ivoire le mercredi 7 septembre 2022 dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures. C'est la toute première fois qu'un chef d'État polonais effectue un déplacement à Abidjan.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara échange avec Andrzej Duda

C'est dans la journée du mercredi 7 septembre 2022 que l'avion transportant Andrzej Duda, le président de la République de Pologne, a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli par le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné.

Il est important de souligner que cette visite du dirigeant polonais est historique en ce sens qu'elle représente la toute première en Côte d'Ivoire. Tout heureux de recevoir son homologue polonais, Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude aux autorités polonaises qui ont permis à des ressortissants de diverses nationalités de quitter la Russie en transitant par la Pologne au déclenchement de la guerre en Russie.

Par ailleurs, le chef d'État ivoirien et son hôte ont échangé autour de la situation sécuritaire, économique et politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, rapporte un communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a confié à Andrzej Duda que la paix et la sécurité règnent en terre ivoirienne.

Pour sa part, le président polonais s'est réjoui de sa présence en Côte d'Ivoire et de l'accueil qui lui a été réservé. Il n'a pas manqué de saluer le leadership d'Alassane Ouattara et la croissance économique ivoirienne. Andrzej Duda a aussi ajouté que la coopération entre Varsovie et Abidjan pourra être renforcée, notamment dans les domaines de l'agriculture, des nouvelles technologies, de l'économie, des mines, de l'énergie et de la politique.

M. Duda, après avoir donné son accord pour la tenue d'un business-forum économique entre son pays et la Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour inviter Alassane Ouattara pour une visite officielle en Pologne.