Gendarmerie: Tiémoko Meyliet met en mission 1 969 sous-officiers

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé, le mardi 19 juillet 2022 à l'École de Gendarmerie d'Abidjan- Cocody, une double cérémonie de baptême de la 46e promotion de cours d'application de 37 élèves-officiers de gendarmerie et de prestation de serment de 1 969 sous-officiers élèves, dont 713 de 2e année (60e promotion) et 1 256 de 1ère année (61e promotion).

Défense: Le prix spécial Téné Birahima Ouattara décerné au major de la 46e promotion de l'Ecole de Gendarmerie d'Abidjan

Au total, ce sont 750 gendarmes, dont 37 élèves-officiers (baptisés Promotion "Cohésion" et ayant pour parrain le Vice-Président de la République) et 713 élèves sous-officiers de deuxième année (baptisés Promotion adjudant Sanogo Seydou) qui ont fait leur sortie ce mardi 19 juillet. Ceux de deuxième année ont passé le flambeau aux 1 256 élèves sous-officiers de première année.

"Soyez humbles et attentifs. Il vous faut développer les vertus d'hommes de terrain, notamment l'humilité, l'obéissance, ainsi que le travail bien fait. Ce n'est qu'à ce prix que vous deviendrez des gendarmes de qualité dont la Côte d'Ivoire pourra être fière", a dit Tiémoko Meyliet Koné représentant le Président de la République, Chef suprême des Armées.

Tout en leur traduisant ses encouragements et félicitations, il a appelé ses filleuls et les élèves sous-officiers à cultiver, à tout prix, la solidarité entre eux et aussi avec la population.

Il a rappelé à ces soldats chargés de la sécurisation du territoire que leur responsabilité est très grande, car la situation sécuritaire est devenue complexe avec la montée en puissance des menaces terroristes dans la sous-région.

Il les a rassurés quant au soutien sans faille du Président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement. Selon le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, les 37 élèves officiers sont composés de 30 Ivoiriens et 7 du Gabon et du Togo.

Parmi les 713 sous-officiers élèves de deuxième année, l'on dénombre 62 filles. La première année, quant à elle, compte dans ses rangs 33 filles.

Le major de la 46e promotion et celui de la 60e promotion ont reçu respectivement le prix spécial du ministre d'État, ministre de la Défense et celui du commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour leurs résultats performants de fin de formation.