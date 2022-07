ASalfo-Apoutchou National : Quelque chose se prépare !

Que préparent Apoutchou National et ASalfo, le lead vocal du groupe Magic System ? Dans une publication sur sa page Facebook, Agbré Stephane a dévoilé une collaboration entre lui et le Gaou Magicien.

Apoutchou National sous la coupole d’ASalfo ?

De son vrai nom Stéphane Agbré, Apoutchou National s’est fait remarquer à travers ses vidéos en direct publiées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Le jeune homme qui vit en France s'est illustré en donnant son avis sur différents sujets sur la toile.

Surnommé AP Le Guide, le fils de la comédienne ivoirienne Bleu Brigitte totalise plus de 800 000 abonnés sur Facebook. Depuis un moment, Apoutchou National a entamé une carrière musicale. Il évolue dans l’écurie de Soumahoro Moriféré dit Le Molare, le patron de la structure M Group.

Très souvent au centre de nombreux clashs, le poulain de l ex-compagnon de feu Doukouré Amidou Stéphane, alias Douk Saga, est beaucoup proche de Traoré Salif, plus connu sous le nom d’ASalfo. Lors de son passage en France, le lead vocal de Magic System, le célèbre quatuor ivoirien venu du village d’Anoumabo, a été aperçu aux côtés d’ Apoutchou National.

Le "chéri" d’Emma Lohoues a fait savoir à travers une publication que lui et ASalfo préparent quelque chose. "Ce vieux-là a commencé pour moi dans le secret-là, seul Dieu connait. Merci beaucoup papa ASalfo. Appelez-moi la lumière", a écrit Agbré Stéphane sur la toile.

De quoi s’agit-il ? ASalfo et son "fils" seraient-ils en train de préparer une collaboration musicale ? Et si le frangin de Goudé, Tina et Manadja avait décidé de frayer un chemin à Apoutchou National dans le showbiz africain ? Pour l'heure, le secret est bien gardé par le Guide AP.

On se souvient que lors de son retour en Côte d’Ivoire, Apoutchou avait été accueilli par une foule de fans à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.