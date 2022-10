Côte d'Ivoire : Désemparée, la mère de Soul To Soul se confie à Dieu

Proche de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul est détenu derrière les barreaux depuis trois ans. Affligée par la situation que traverse son fils, la mère de ce cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) s'en remet à la volonté divine.

Côte d'Ivoire : La mère de Soul To Soul raconte sa peine

Trois ans après son arrestation, Souleymane Kamagaté Koné, plus connu sous le nom Soul To Soul, demeure en prison. L'ancien chef du protocole de Guillaume Soro a été interpellé en compagnie de plusieurs autres proches du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) en décembre 2019. Il a été jugé puis condamné à 20 ans de prison pour "complot", "tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État" et " diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".

Lors d'une visite auprès de la mère de Soul To Soul, El Hadj Traoré Mamadou a reçu un message de la part de celle-ci. En effet, il raconte que la maman de son compagnon de lutte lui a confié qu'elle souhaite la libération de son fils afin qu'il vienne l'enterrer. "Mon fils, je suis vieille(Elle a plus de 80 ans). Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Mes prières, tous les jours, c'est que mon fils Soul To Soul sorte de prison pour venir m'enterrer. Si je meurs avant qu'il ne sorte de prison, dis-lui qu'il a toute ma bénédiction. Il a été un fils modèle, aimant et protecteur pour moi. Si Dieu pouvait me mettre en prison à sa place afin qu'il recouvre la liberté, cela me comblerait énormément", s'est-elle exprimée.

Cela fait la seconde fois qu'El Hadj Mamadou Traoré échange avec la mère de Soul To Soul. La première rencontre avait eu lieu en août 2021.