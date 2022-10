Côte d'Ivoire- Concert Yodé et Siro : La vraie raison de la présence de Gbagbo (Opinion)

Le Président Laurent GBAGBO et bien d'autres personnalités politiques ont assisté le samedi 22 octobre 2022 au spectacle du duo chanteur Zouglou « Yodé et Siro » à l'occasion du 25ème anniversaire de sa présence sur la scène musicale. Malgré son état de santé fragile, Laurent GBAGBO et sa compagne Nady BAMBA ont bien voulu honorer de leur présence à cet événement.

Gbagbo au concert de Yodé et Siro : Un acte de soutien et de portée nostalgique

En effet, il faut noter que le Zouglou, une musique de réjouissance, d’émancipation et d’éveil de conscience de la société ivoirienne, est né des fumées de la lutte de l’avènement du multipartisme de 1990.

À posteriori, les revendications de meilleures conditions de vie des étudiants dans les cités universitaires et amphithéâtres favorisaient la pression exercée sur le pouvoir de feu Félix Houphouët BOIGNY par l’opposition avec à sa tête Laurent GBAGBO, qui par ailleurs ravivait cette flamme naissante de revendications pendant ses marches et meetings.

La proximité de Laurent GBAGBO avec le Zouglou est une idylle mnémonique de son combat d'opposant surtout que le duo Yodé et Siro le lui rend bien avec tes textes alléchants « dignes » d’une prise de position manifeste contre le pouvoir en place.

Cependant, paradoxalement le Président Laurent GBAGBO a été farouche contre d'autres genres musicaux qui dénonçaient la mal gouvernance, les travers de son pouvoir à telle enseigne que certains de ces artistes ont eu peur pour leur vie et se sont exilés.

Woody est déconnecté des réalités politiques

Il s'agit notamment de Tiken Jah Fakoly, de Fadal Dey etc. Nous sommes tous unanimes que le but des artistes engagés est de montrer la réalité des choses, de témoigner en transmettant un message par les émotions ou tout simplement par la prise de conscience. En revanche, cela doit se faire sans parti pris ni considérations politico-sociales particulières.

Il doit refléter la réalité des faits et surtout la vérité. Sinon révéler son militantisme à travers son micro ou être la caisse de résonnance du parti au pouvoir ou de l'opposition, c'est être en porte-à-faux avec l'esprit fondamental du Zouglou. Le Zouglou se veut proche, et le Porte-voix de tout le peuple et non une partie du peuple.

En outre, la présence du Président Laurent GBAGBO à cet événement est non seulement d'apporter son soutien aux deux artistes mais aussi de marquer la mémoire collective de sa modestie et de sa fusion avec son pseudo peuple ; qui par ailleurs est gagné par le doute à l'aune de la situation politique qui prévaut.

Il lui faut donc de la visibilité autrement, étant donné que politiquement sa côte de popularité est en berne. Il a besoin d’haranguer les foules pour se sentir toujours dans la cadence. En toute connaissance de cause et vraissemblement, Woody est déconnecté des réalités politiques qui sont en perpétuelle mutation très loin des années phares de son combat politique.

Il est temps, grand temps que Opah se repose (...) Son avenir est incertain en politique. Il faut avoir le courage de le lui dire (...).

Par Idriss DAGNOGO