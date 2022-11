Côte d'Ivoire: Le Tonkpi réaffirme son soutien à Mabri Toikeusse

L'Union Pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) entend asseoir une large représentativité de ses membres sur toute la Côte d'Ivoire à commencer par le Tonkpi, région du président Abdallah MABRI Toikeusse.

Deba Michel de Zogouiné : "J'ai été convaincu par le président Mabri Toikeusse en qui j'ai aperçu le porte-parole et le défenseur de notre région, le Tonkpi"

Le Samedi 29 Octobre 2022, le parti créé par le général Robert Guéi a entrepris une activité visant à restructurer et à redynamiser les Comités de Base et des sections des 4 villages de la tribu Zaguiné sous les auspices de son coordinateur Dion Germain dit Okala. La rencontre du Coordinateur de Zaguiné avec les responsables locaux de structures de l'UDPCI a eu lieu sous le grand hangar du marché de Ganleu en présence des têtes couronnées, des sympathisants et des personnes nouvellement enrôlées dans les autres villages. Il s'agit notamment des villages Dakouigouiné, Zogouiné et Toueupleu.

La délégation de ce nouveau départ après le retour de l'UDPCI au RHDP, a été reçue dans une liesse populaire. L’émissaire du président Mabri Toikeusse a dit être venu faire le point du recensement des militants, fait dans sa coordination. « Nous prévoyons d'enrôler 1000 militants d'ici les échéances électorales d'Octobre 2023 et des présidentielles de 2025. Pour l'heure, nous sommes seulement à 300 militants. Donnons-nous l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout ! N'oubliez pas que c'est votre grand nombre au sein de l'UDPCI qui l'a rendu grand et son président incontournable sur l'échiquier politique nationale», a-t-il indiqué avant d'appeler les militants du parti arc-en-ciel à l'unité.

« Notre parti a besoin d'un nouveau type de militant qui ne se laisse pas gagner ou distraire par des on-dit, des ragots des mauvaises personnes. Notre militantisme doit être basé uniquement sur les idéaux du parti», a-t-il ajouté. Un discours bien perçu des militants à l'instar de Deba Michel de Zogouiné : « Déjà enfant, j'ai été convaincu par le président Mabri Toikeusse en qui j'ai aperçu le porte-parole et le défenseur de notre région, le Tonkpi. Avec lui, notre identité culturelle n'allait pas en pâtir. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, tout parti politique a forcément besoin d'un bastion, d'une base. C'est pourquoi j'en appelle au rassemblement des jeunes autour de notre leader, le président Albert Mabri Toikeusse en qui nous nous reconnaissons», a-t-il déclaré, enthousiaste.

Oulaï Charles, fils et cadre de Zaguiné, s'est réjoui de sa participation à cette importante rencontre visant à apporter un démenti formel quant à la disparition de l'UDPCI en Côte d'Ivoire et surtout dans cette partie du Tonkpi. Aussi a-t-il invité les populations à une adhésion massive afin d’accompagner leur leader dans sa quête d’une Côte d’Ivoire "réellement" souveraine. Adhérant au message du coordonnateur du parti, la présidente des militantes unies au sein d'une association dénommée DEBASSEU, a rassuré de la mobilisation des femmes de jour comme de nuit autour du président Mabri Toikeusse.

« Nous sommes prêts à accompagner notre leader partout », s’est-elle voulu convainquante. Lors de la rencontre, l’émissaire de Mabri Toikeusse a indiqué aux militants et sympathisants que "l'espoir reste permis avec Albert Mabri Toikeusse " qui, selon lui, rêve d'un Tonkpi grand avec l'héritage de Robert Guéi que chaque militant de doit de pérenniser.

Une correspondance de Sony WAGONDA