Côte d'Ivoire- Koumassi: Le film des décès de Diamal, son épouse et leurs enfants

Diamal Adiadi, un jeune ingénieur de 39 ans est mort avec trois autres membres de sa famille, vendredi dernier à Koumassi Campement. Des enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances des décès de Diamal, son épouse et ses enfants.

Macabre découverte à Koumassi: Belmonde Dogo console les parents des victimes

Informée, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a rendu visite, ce lundi 31 octobre 2022, aux familles des défunts au quartier Divo à koumassi, pour leur apporter l’assistance du gouvernement.

Dans une ambiance froide, Mathias Mensah, au nom des familles des défunts, a raconté le jour de la découverte macabre des corps sans vie de son neveu, son épouse et deux de ses enfants.

« Vendredi passé à 10h, mon portable sonne et c’est le petit frère direct de Diamal qui me demande de venir en urgence… et avec l’aide des habitants du quartier nous avons défoncé les portes après des appels téléphoniques sans réponses. Et on a tous été choqués ! Dans la consternation, nous avons vu les corps couchés les uns sur les autres », a confié Mathias.

Le porte-parole a ajouté que depuis ce jour, ils ne savent pas encore de quoi est mort Diamal et sa famille. La famille a donc fait la doléance au gouvernement d’accélérer les enquêtes aux fins de soulager l’attente et d'atténuer la douleur dans laquelle elle vit depuis ce vendredi.

« Nous ne savons pas ce qui s’est passé, la police a fait le constat. Nous sommes tous dans une grande dimension de tristesse », a ajouté le porte-parole.

La porte-parole a souhaité que le gouvernement prenne en charge le fils ainé de la famille décédée. Ce dernier a 7 ans et a eu la vie sauve certainement parce qu’il vit avec sa grand-mère au quartier Divo, selon les suppositions de la famille de Djamal.

Belmonde Dogo a exprimé le yako du gouvernement pour ce drame, qui vient bouleverser la quiétude de toute une commune. Elle a fait savoir que l’Etat de Côte d’Ivoire se tient à leurs côtés dans ces moments très difficiles et douloureux.

« Le gouvernement tient à exprimer toute sa compassion et son soutien », a-t-elle dit. C’est en cela que la somme de 1million 300mille fcfa, a été remise à la famille pour les préparatifs des obsèques.

« Mais sachez que le Ministère sera là et reviendra quand les dates des obsèques seront communiquées», a-t-elle signifié.

Répondant à la doléance quant à la prise en charge scolaire du 1er fils du couple Adiadi, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a demandé à la famille de se diriger vers la direction de la solidarité afin de donner toutes les informations relatives à ce sujet.

En plus, le gouvernement prendra en charge les frais des autopsies sur les corps qui s’élèvent à 1million 400 mille francs CFA.

Pour rappel, les 4 membres de la famille Adiadi, l'époux Adiadi Diamal 39 ans, l'épouse Ogunmola Islamiya Aduke, 28 ans, et les deux garçons Adiadi Rayan, Adiadi Ishaam âgés respectivement de 2ans et 08 mois, ont tous été retrouvés morts, le vendredi 28 octobre 2022 à leur domicile au quartier Campement, dans la commune de Koumassi.