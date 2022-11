Côte d’Ivoire : Bolloré honore 338 de ses travailleurs

Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire a honoré 338 de ses travailleurs. C’était au cours d’une cérémonie qui a lieu le vendredi 11 novembre 2022 au Palais de la culture, en présence d’Adama Kamara, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de Martine Coffi-Studer, la présidente du conseil d’administration.

Côte d’Ivoire : 338 travailleurs de Bolloré distingués pour leur abnégation au travail

Joël Hounsinou, directeur général de Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire, n’a pas tari d’éloges en l’endroit de ses collaborateurs à l’honneur le vendredi 11 novembre 2022. En effet, 338 collaborateurs du groupe français totalisant au moins 15 ans dans l’entreprise ont reçu la médaille d’honneur du travail.

M. Hounsinou a salué ces "hommes et femmes qui, grâce à leurs efforts quotidiens, leur abnégation au travail et leur fidélité, contribuent depuis plusieurs années, à donner à Bolloré Transport et Logistics ses lettres de noblesse, pour en faire aujourd’hui, l’une des locomotives de l’économie ivoirienne".

"C’est une grande fierté pour nous de distinguer nos collaborateurs qui consacrent leur énergie au développement de notre entreprise et de ses activités", a dit le directeur général de Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il a fait savoir que ces travailleurs constituent la "principale force" du groupe et sont les artisans de son succès.

Ces travailleurs honorés étaient répartis dans quatre catégories. Il s’agit notamment de 12 médaillés "Grand Or", 25 médaillés "Or", 174 médaillés "Vermeil" et 127 médaillés dans la catégorie "Argent".

Joël Hounsinou n’a pas manqué de souligner que "c’est grâce à ses 1526 collaborateurs, que Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire est fière de son statut de premier employeur du secteur de la logistique en Côte d’Ivoire". "Notre politique d’emploi s’appuie sur le recrutement de cadres compétents et de valorisation des cadres locaux", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Adama Kamara a déclaré que les travailleurs de Bolloré Transport et Logistics Côte d’Ivoire font partie de ceux qui sont la fierté du pays.

Selon le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, le succès de Bolloré repose non seulement sur la clairvoyance de son équipe managériale, mais aussi et surtout, sur le dévouement et le savoir-faire de milliers de travailleurs dont le mérite est reconnu aujourd’hui.

Bolloré est présent en Côte d’Ivoire depuis 1959 et opère dans le transport, la logistique et la manutention portuaire.