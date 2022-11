Mondial 2022: Le capitaine du Maroc confiant pour leur entrée en lice

Romain Saïss, capitaine de la sélection du Maroc s’est prêté à l’exercice de la conférence de presse ce mardi 22 novembre, veille de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas à la 22 e édition de la Coupe du monde Qatar 2022. Au cours de cette conférence de presse, le joueur de 33 ans a insisté sur l’importance de ce premier match contre la Croatie.

Le capitaine du Maroc confiant à la veille du match contre la Croatie

Le Maroc est prêt pour démarrer enfin sa 6é participation à une édition de la Coupe du monde. A la veille de leur entrée en lice mercredi 23 novembre face au finaliste de la dernière édition, la Croatie, le capitaine des Lions de l’Atlas a affiché son optimisme ce face aux journalistes.

Romain Saïss assure que les Lions de l’Atlas vont tout donner demain pour bien entamer la compétition. Le défenseur des Lions de l'Atlas et ses coéquipiers sont hyper motivés.« Demain, c’est un match à trois points et rien d’autre. On jouera le football qu’on sait jouer, avec nos armes, nos têtes et notre cœur»a-t-il déclaré.

«Il faut être conscients de nos responsabilités, puisque nous représentons tout un pays. Nous avons la chance d’avoir été choisi pour être là et de ne pas être blessés», ajoute le défenseur central.

Interrogé sur les individualités de la sélection marocaine notamment Hakim Ziyech, le joueur de Besiktas Istanbul en Turquie s‘est montré élogieux envers son compatriote. «C'est un super joueur, il est ami avec tout le monde. Il a une bonne mentalité et il donne un plus, une certaine différence. Il a tellement de qualités. Tout le monde lui fait confiance. Je sais qu’il fera de bonnes choses et qu’il aidera l’équipe» a précisé l'ancien joueur de Wolverhampton.

Le Maroc loge dans le groupe F en compagnie de la Croatie, de la Belgique et du Canada.