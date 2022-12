Mondial 2022 : France - Angleterre, un match au pronostic plus que compliqué

Toutes qualifiées pour les quarts de finale, la France et l’Angleterre s’affronteront le samedi 10 décembre 2022 pour les demi-finales du mondial qatari. Un choc beaucoup attendu par les fans du football mondial, à cause des prestations XXL des deux équipes européennes lors de leurs matchs précédents.

Quel pronostic pour le duel France-Angleterre ?

La France et l’Angleterre sont sorties saines et sauves de leurs poules respectives en tant que leaders. Pour le même objectif, les deux redoutables rivaux ont tenu en échec leurs différents adversaires en huitième de finale, notamment la Pologne et le Sénégal, afin de filer en quarts de finale.

Malheureusement, les deux futurs adversaires n’atteindront pas les demi-finales du mondial qatari ensemble. Un devra sans aucun doute se contenter de cette rencontre.

Pour rappel, depuis la coupe du monde 2018, l’équipe nationale française ne manque pas d’impressionner les fans du football à cause de sa qualité dans son entièreté. Avec une attaque incontestable composée de Kylian Mbappe, d'Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, de Griezmann et bien d’autres, les Français, par ailleurs champions du monde en titre, ne manquent plus la moindre compétition internationale.

Par contre, Henry Kane et ses coéquipiers ne pèsent pas en titres, mais ne cessent de monter en puissance. Depuis un certain moment, l’équipe nationale anglaise fait de son mieux sur la scène internationale pour apporter quelque chose de solide à son royaume.

Tenus en échec lors du mondial 2018 et de l’Euro 2021, les Three Lions de l’Angleterre devront avoir pour objectif principal: la conquête du mondial qatari, le rêve de toutes nations.

Alors, même si les derniers affrontements entre la France et l’Angleterre, donnent en majorité un grand espoir aux Français, la détermination et la qualité de cette équipe anglaise, leur imposeront sans aucun doute un minimum de stress.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci