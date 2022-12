Venue des États-Unis, la chantre Mynda Aleeza arrive avec l'album ‘’Saint esprit"

Mynda Aleeza, chantre ivoirienne vivant aux États-Unis, a procédé à la présentation de sa toute dernière œuvre musicale intitulé ‘’ Saint esprit" le samedi 10 décembre 2022, lors d’une cérémonie dédicace au Palais de la culture de Treichville.

La chantre Mynda Aleeza présente son album ‘’Saint esprit"

Le nouveau bijou de Mynda Aleeza est un album de 14 titres dont 7 titres en français et 7 autres en anglais. Un album qui est un mélange de chants d’assemblée, de proclamations et de louange à travers lequel l’auteur entend amener les âmes à devenir des disciples du Christ.

« Nous sommes là pour élever le nom du seigneur, le célébrer pour la dédicace de mon nouvel album. En tant qu’adoratrice de l’éternel, mon but, c’est que cet album soit un outil d’adoration qui contient tout ce qu’il faut pour l’adorateur pour servir le ministère du seigneur», a fait savoir l’artiste du Label Trusth And Spirit Entertainment, une structure américaine qui la produit depuis 2019.

« Ce nouvel album est un peu une synthèse de ma vie. C’est le seigneur qui inspire mes chants en fonction du besoin de son peuple, le besoin pour tout le monde d’avoir une relation avec le seigneur Jésus Christ. Du coup, mes chants sur l’album vont pousser les personnes qui les écoutent à se rapprocher du Seigneur et à avoir une relation plus approfondie avec lui », a ajouté l'auteur du titre à succès "YAHWEH" qui a comptabilisé plus d’un million de vues sur YouTube en son temps (2019).

Notons que l’album du chantre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 15 décembre.

Née d’un père musulman, comment Mynda Aleeza est devenue chrétienne

Répondant au nom de Myriam Coulibaly à l’etat civil , Mynda Aleeza est née d’un père musulman. Elle a expliqué comment elle est devenue chrétienne.

‘’ Ma mère était catholique et mon père musulman, et par le biais d’une amie, je rencontre le Seigneur. Du coup, cette jeune fille qui partait à la Mosquée, qui était musulmane, elle a cette soif de découvrir le Dieu vivant. Et par le biais de son ami, elle découvre le Seigneur et fait un changement de foi, de confession et elle décide de donner sa vie au Seigneur Jésus. Depuis lors, elle sert le Seigneur de tout son cœur. Ça n’a pas été facile avec les parents (…) mais aujourd’hui, ça se passe bien avec mon père qui d’ailleurs m’appelle pasteur", a-t-elle expliqué.