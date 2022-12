Victime d’un accident, voici comment va l’humoriste Zongo

De retour de Sinimatiali, une localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, Zongo a eu une grosse mésaventure en chemin. L’humoriste ivoirien a été victime d’un accident de la circulation.

L'humoriste Zongo victime d'un accident de circulation

Le célèbre humoriste ivoirien Zongo a été victime d'un accident de circulation le mercredi 21 décembre 2022. Il a eu cette mésaventure lorsqu'il rentrait de Sinimatiali, une localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans les images postées sur la toile, l'on voit l'avant de la voiture du comédien complètement abîmée. Mais fort heureusement, l'artiste fait savoir qu'il n'a pas été grièvement touché.

''JE RENDS GLOIRE À DIEU... En provenance de SINIMATIALI nous voici BLOQUÉS par ACCIDENT DE CIRCULATION, à Yamoussoukro. Dieu merci plus de PEUR que de MAL. Merci aux sapeurs-pompiers de la ville. Merci aux agents de Police. Merci aux agents du CHR. Mr TAO et les autres membres de l'équipe vont bien grâce à Dieu. DIEU EST DIEU... '', a indiqué Zongo dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Ce message a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes. '' Dieu soit loué de ce qu'il vous a protégés de la mort en cette fin d'année. Prompt rétablissement à vous '', a commenté un internaute quand un autre écrivait ceci : '' Dieu merci il y a eu plus de peur que de mal. Reviens nous vite ''.

Pour rappel, Gnamian Bi Nestor Gole dit Mareshal Zongo est un humoriste, comédien, acteur, chanteur et producteur ivoirien. Membre du mythique groupe humoriste, Zongo et Tao, il est président de l’Association des humoristes professionnels de Côte d’Ivoire (AHPCI) et conseiller artistique chargé de l’humour au Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA).