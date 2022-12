Côte d’Ivoire : Goëtzinger fait la lumière sur une alliance Affi-Ouattara

Pascal Affi N’guessan ne cracherait pas sur une alliance avec le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara. Geneviève Goëtzinger, proche de l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, fait la lumière sur les ambitions de son mentor.

Côte d’Ivoire : Goëtzinger parle d’une probable alliance Affi-Ouattara

"Nous envisageons une alliance avec le RHDP. Nous attendons que les choses se mettent en place. Mais tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes optimistes", s’était exprimé Issiaka Sangaré, le secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) dans les colonnes de Jeune Afrique.

Bien avant ces propos, Alassane Ouattara avait ouvertement dit "non" à une alliance avec le parti de Pascal Affi N’guessan. "Quand d’autres partis veulent une alliance tel que le FPI, je lui ai dit, on n’a pas la même culture, on n’a pas la même philosophie politique, mais je dis que l’UDPCI est membre fondateur du RHDP donc va dire à tous tes jeunes frères et sœurs que leur place est dans le RHDP", avait tranché le président ivoirien.

Il faut dire que la démarche du député de Bongouanou et du FPI a surpris plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne. Pour Geneviève Goëtzinger, il est clair que "chacun a son opinion" sur cette affaire.

"Ne jamais oublier qu’une alliance ne relève ni de l’affect, ni de la morale, mais de la nécessité politique. Elle dépend donc de la volonté et de l’intérêt qu’y trouvent les alliés", a souligné l’ancienne directrice de RFI.

La communicatrice a même indiqué sur son compte Twitter qu’aucune loi n’interdit une alliance. "Au nom des principes de liberté et de responsabilité, cette volonté doit être respectée. Commentateurs et acteurs politiques peuvent avoir leur opinion, mais nul n’est plus royaliste que le roi", a recommandé la patronne de l’agence ImaGGe.