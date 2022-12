Côte d'Ivoire : Affi divise Nathalie Yamb et Geneviève Goëtzinger

Ce n'est visiblement pas le grand amour entre Nathalie Yamb et Geneviève Goëtzinger. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly et l'ancienne directrice de RFI se sont empoignées sur la toile à propos de Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien).

Côte d'Ivoire : Gros clash entre Nathalie Yamb et Geneviève Goëtzinger

Tout part de la publication par une nommée Françoise Alfi d'une photo de Geneviève Goëtzinger en compagnie de Pascal Affi N'guessan, le patron du FPI (Front populaire ivoirien). Nathalie Yamb a commenté l'image en ces termes : "Qu’ils vont bien ensemble, n’est-ce pas ?". Ces propos n'ont pas été du goût de l'ex-directrice de RFI qui n'a pas tardé à réagir.

"Yako pour votre tweet minable. Yako aussi, car @Nath_Yamb il doit être difficile pour un 2e bureau de subir une interdiction de séjour dans le pays de l’heureux élu. Moi, je vais en #CIV225 quand je veux et je n’ai pas une vocation de tchiza. Nous n’avons décidément rien en commun", a rétorqué la communicante française.

Pour sa part, l'auteure de la publication de la photo a déploré la réponse de Geneviève Goëtzinger. "Vous êtes une femme et vous parlez de la sorte c'est petit de votre part Mme @GoetzingerG, vous venez en cote d'ivoire quand cela vous chante, mais venez y et installée pendant que nous y sommes , s'il vous nous allons élevée le débat, les coups bas on vous les laisse", a dit Françoise Alfi.

Par ailleurs, la présidente d'ImaGGe a fait savoir qu'elle ne saurait rester sans réagir devant des "insinuations insultantes" à son égard.