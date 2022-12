Carmen Sama clashe The Bachelor : "C’est vraiment abuser des femmes"

Carmen Sama, de son vrai nom Carmen Maryse Yao, n'est pas une passionnée de l'émission The Bachelor, animée par Emma Lohoues. L'ex-compagne de feu Arafat DJ estime que ce programme de télévision dénigre la gent féminine.

Ce que Carmen Sama reproche à l'émission The Bachelor d'Emma Lohoues

Depuis le 15 octobre 2023, Emma Lohoues présente The Bachelor, une émission diffusée sur Canal + Pop. ""Le ‘Bachelor’, c’est un gentleman, un entrepreneur averti, il est magnifique, il est romantique, et il n’a pas quelqu’un dans sa vie. De rendez-vous en rendez-vous, les liens se tissent pour enfin trouver celle qui pourrait lui convenir", avait fait savoir la présentatrice avant le lancement.

Cependant, pour Carmen Sama est plutôt dévalorisante pour les femmes. En effet, la mère de la petite Rafna n'a pas hésité à critiquer l'émission à travers une publication sur sa page Facebook.

"Je dis Bachelor là, où un homme est appelé à choisir entre des femmes comme si c'était des objets, ça ne dérange pas les féministes. C’est vraiment abuser des femmes moralement", a écrit l'ex-petite amie de Houon Ange Didier dit Arafat DJ.

Il ne faut pas oublier que Carmen Sama et Emma Lohoues ne sont plus en de bons termes. Au lendemain du décès de Yorobo, les deux dames s'affichaient publiquement dans les endroits branchés de la capitale ivoirienne. Mais cette amitié a pris subitement fin.

En tout cas, de nombreux internautes ont partagé l'avis de Carmen Sama sur The Bachelor. Emma Lohoues va-t-elle répondre à son ancienne amie ?

Pour l'instant, The Bachelor se poursuit. L'avant dernier épisode a été diffusé le samedi 3 décembre 2022. Au départ, 20 jeunes belles filles étaient en lice pour séduire Joël Williams. Il ne reste plus que deux candidates, notamment Riane et Stéphanelle. La finale aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 20h30.