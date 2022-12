Côte d'Ivoire- Révision de la liste électorale: Jean Louis Moulot mobilise à Bassam

Lancée le samedi 19 novembre 2022, la révision de la liste électorale prendra fin le samedi 10 décembre 2022. A Grand-Bassam, le maire Jean Louis Moulot veut faire de cette opération, une réussite pour son parti le Rassemblement des Houphouétistes pour Démocratie et la Paix (RHDP) et aussi pour avoir un fichier électoral dense et fiable.

Grand-Bassam: Le maire Jean Louis Moulot sensibilise pour les inscriptions des nouveaux majeurs sur la liste électorale

Depuis 10 jours, le premier magistrat de la ville historique ne cesse de soutenir et de multiplier les actions des Secrétaires départementaux du RHDP. « Je procède à de nombreuses réunions de sensibilisation à l'enrôlement auprès des responsables politiques, associations et populations de notre Commune de Grand-Bassam », a-t-il laissé entendre.

Avant de déduire : « car s'enrôler sur les listes électorales, c'est participer pleinement à la vie démocratique de notre Côte d’Ivoire » et d’insister « S'enrôler sur les listes électorales, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir de citoyen ».

Depuis le lancement de cette opération de révision de la liste électorale, ce Secrétaire national adjoint chargé du suivi et évaluation de sa formation plitique donne l’exemple sur le terrain à ses troupes. Il veut que sa commune engrange le plus de nouveaux inscrits sur le fichier électoral.

Et c’est aux jeunes et surtout aux nouveaux majeurs que son message s’adresse. Selon M. Moulot, leur participation à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive de leur pays, ne doit pas être négociée.

« S'enrôler sur les listes électorales, c'est contribuer à écrire l'Histoire de de la Côte d’Ivoire », a encore répété le maire de la première ville touristique de Côte d’Ivoire devant des responsables des comités de base du parti présidentiel et des sympathisants du RHDP. « Enrôlons-nous dès aujourd'hui. Et bâtissons tous ensemble la Côte d'Ivoire Solidaire », a terminé Jean Louis Moulot.