Agboville: L'UNETFP-CI définit ses axes d’actions pour l’année scolaire 2022-2023

Les membres de l’Union nationale des enseignants du technique et de la formation professionnelle de Côte d’Ivoire (UNETFP-CI) ont tenu le samedi 03 décembre 2022, leur assemblée générale de rentrée syndicale, au lycée professionnel d’Agboville ex-CETA. Ce fut une occasion pour ce syndicat du secteur éducation-formation de se doter d’une feuille de route pour l’année scolaire en cours.

L'UNETFP-CI en assemblée générale de rentrée syndicale au lycée professionnel d’Agboville

« Nous sommes réunis ce matin au lycée professionnel d’Agboville afin de définir les axes d’actions que nous allons mener durant l’année scolaire 2022-2023. C’est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici à l’appel du bureau exécutif national avec tous les militants, avec tous les secrétaires généraux locaux venus de toute la Côte d’Ivoire. Nous allons partager des informations sur la trêve sociale et donner aussi notre position sur le débat qui a lieu actuellement concernant le prélèvement de 3, 33% sur la prime annuelle des fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire. Et ce, afin que chacun de nous ait la bonne information et pondre des résolutions claires », a indiqué Vanié Bi Tizié Leroy, secrétaire général national de l'UNETFP-CI, à l’issue de la cérémonie d’ouverture.

Pour rappel, le Gouvernement ivoirien et les organisations syndicales de la Fonction publique ont signé une deuxième trêve sociale, le lundi 08 août 2022 à Abidjan, au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre, Jérôme-Patrick Achi. Cette seconde trêve sociale qui s’étend sur la période de 2022-2027, contient plusieurs avantages pour les fonctionnaires et agents de l’État. Notamment : la revalorisation de 20.000 FCFA par mois de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, l’instauration d’une prime spéciale annuelle qui représentera le tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, etc. Ce sont au total plus de 1100 milliards de FCFA que l’État va mobiliser pendant ces 5 années pour sa mise en œuvre.

La rencontre syndicale de l'UNETFP-CI dans le chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, a enregistré la participation de l’IFCI ( Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire), représentée par son secrétaire général, Roméo Akoun.

« Nous sommes venus apporter notre soutien à notre syndicat de base, qui fait sa rentrée syndicale. En tant que faitière, il était bon pour nous d’apporter notre sollicitude à la réussite de cette assemblée générale qui marque la vitalité de tout syndicat », s’est justifié le représentant du président de l’IFCI, Abonga Jean-Yves. Puis, il a invité les militants de l’UNETFP-CI à privilegier les cadres de concertation à travers la signature de la trêve sociale au détriment de grèves intempestives.

Le député de Minignan-Kaniasso-Sokoro, commune et sous-préfecture dans la région du Folon, Cissé Maméry a, quant à lui indiqué que sa présence répond à un devoir professionnel.

« Je suis venu à l’assemblée générale de l'UNETFP-CI car je suis un ancien membre en tant fonctionnaire. Je fais partie des membres fondateurs, j’ai été le secrétaire national à l’organisation sortant et aujourd’hui, membre d’honneur. C’est donc un devoir pour moi d’être ici pour accompagner ma famille professionnelle, ma famille syndicale qu’est l'UNETFP-CI. Je demande donc, à tous les anciens membres de notre syndicat à rester toujours aux cotés des camarades même s’ils occupent d'autres fonctions dans d’autres ministères. Aux militants, je leur demande de rester mobilisés, unis et disciplinés en participant à toutes les activités afin de rendre plus fort le syndicat », recommande le parlementaire.

Créée en en 2017, l’UNETFP-CI compte à ce jour une vingtaine de sections sur l'ensemble du territoire ivoirien dont celle d’Agboville.

Tizié TO Bi



Correspondant régional