Côte d'Ivoire : Goëtzinger s'en prend à Stéphane Kipré à cause d' Affi

Pascal Affi N'guessan négocie-t-il en douce pour une réconciliation avec son ancien mentor Laurent Gbagbo ? À cette interrogation, Geneviève Goëtzinger répond par la négative et s'en prend à Stéphane Kipré, le vice-président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Côte d'Ivoire : Goëtzinger nie toute réconciliation Gbagbo-Affi

Laurent Gbagbo n'est plus à la tête du Front populaire ivoirien (FPI), le parti qu'il a fondé dans les années 1990 sous le régime de feu Félix Houphouët-Boigny. L'ex-président ivoirien, déchu le 11 avril 2011, a été interpellé puis transféré à La Haye. À la suite d'un procès marathon, le "Woody" de Mama, jugé pour crimes contre l'humanité, a été acquitté par les juges de la CPI (Cour pénale internationale).

De retour à Abidjan le 17 juin 2021, après dix années d'absence, Laurent Gbagbo, déjà en discorde avec Affi N'guessan à propos de la direction du FPI, choisit de laisser le parti aux mains de son ancien Premier ministre. "Je propose au comité central de laisser Affi avec l'enveloppe, nous allons créer notre parti", avait-il dit lors d'une rencontre avec ses proches.

"Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant : il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a poursuivi l'époux de Simone Gbagbo.

Selon des informations, l'actuel patron du FPI serait disposé à se réconcilier avec le père de Michel Gbagbo. Geneviève Goëtzinger dément la nouvelle. "J’espère que Stéphane Kipré ne se prend pas pour un patron de presse. Pas sérieux de distiller des fakes en Une de son torchon ! Non, Pascal Affi ne négocie pas réconciliation avec le marmailleur du PPA-CI. Trop heureux d’être libéré de ses turpitudes", a tweeté l'ex-dirigeante de RFI.