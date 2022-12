Côte d'Ivoire : Le CHR de Man, un établissement de référence

Le Premier ministre, Patrick Achi, a officiellement inauguré le nouveau Centre hospitalier régional, CHR de Man, le jeudi 22 décembre 2022.

Infrastructure sanitaire : le Premier ministre, Patrick Achi, livre le CHR de Man

Joyau architectural, le CHR de Man chef-lieu de région du Tonkpi, a été construit sur 7 ha à hauteur de 27,6 milliards de FCFA dont 8,3 milliards pour les équipements, pour 110 lits d'hospitalisation.

Cette infrastructure ultramoderne est composée d'une consultation externe, d'une urgence, de trois blocs opératoires chirurgicaux, d'une réanimation néonatale, d'un centre de dialyse, de 10 postes. Il s'agit aussi d'une stérilisation, deux cabinets dentaires, d'un laboratoire de microbiologie, d'un laboratoire de biochimie-immunologie-hématologie, d'une imagerie médicale comprenant un scanner 64 barrettes, une table radiologique os/poumon, d'une table radiologie télécommandée et d'une gynécologie obstétrique.

Ce qui fait du CHR de Man, l’établissement sanitaire de référence du Pôle régional d’excellence en santé du Grand Ouest au bénéfice d’une population estimée à plus de 1 387 0000 habitants.

''Le CHR de Man est un site de soins exceptionnels. Il est doté de tous les services capables de traiter n'importe quelle maladie. Chères populations, vous avez enfin ce que vous attendiez depuis longtemps et vous le méritez. Aujourd'hui, le CHR est là. Il est désormais le vôtre. L'ambulance aussi est là'', a déclaré le Premier Ministre.

Il a appelé les populations à faire confiance au Président de la République qui œuvre au quotidien à l'amélioration des conditions de vie, à travers sa Vision 2030 ''Une Côte d'Ivoire solidaire ''. Le Chef du Gouvernement a exhorté le personnel médical dudit CHR à être à l'écoute des malades.

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba, a, pour sa part, a révélé que ''le Gouvernement a construit respectivement à Biankouma, quatre centres de santé ruraux (Soba, Nané, Yallo et Zorolé) à Danané, trois centres de santé ruraux (Kpoleu, Bouan-Youhé et Gbapleu), à Man, un centre de santé rural et à Zouan-Hounien, un centre de santé rural'', a-t-il fait savoir.

Dans la même enseigne, le patron de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle s'est illustré en invitant les populations à s’enrôler pour avoir la carte CMU.

‘’Pour une population totale estimée à 387 225 habitants, il a été dénombré 69.737 enrôlés, soit un pourcentage de 16% ce qui est très insuffisant. Faites-vous enrôler et payer vos cotisations mensuelles de 1000 F. Vous aurez accès à des soins de qualité en ne payant que 30% des prestations. Les acteurs de la santé vous attendent avec impatience pour votre prise en charge. Les agents d'accueil se tiennent à votre disposition pour vous accompagner’’, a-t-il expliqué.

La construction du nouveau Centre hospitalier régional (CHR) de Man, devenant ainsi le quatrième CHR nouvellement construit et inauguré de 2017 à ce jour, s'inscrit dans le cadre du vaste programme hospitalier de plus de 1000 milliards de F CFA consistant à la construction, à la réhabilitation et à l’équipement des établissements hospitaliers et dans le cadre de l’opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle sur l’ensemble du territoire national.