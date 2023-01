Debordo Leekunfa casse des "papos" sur Suspect 95

Dans un direct sur sa page Facebook, l’artiste coupé décalé, Debordo Leekunfa, a fait des révélations surprenantes sur Suspect 95. Que reproche-t-il au rappeur ivoirien ?

Debordo Leekunfa : ‘’J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit...''

Debordo Leekunfa a annoncé une ‘’bombe’’ pour ces fans ce 31 décembre 2022. Il s’agissait, en effet, de la sortie d’une chanson réalisée en featuring avec le jeune rappeur ivoirien, Didi B.

Mais la chanson n’a pas finalement été publiée. L’ex-meilleur ami de feu, DJ Arafat, est donc monté au créneau dans la soirée de ce lundi afin d’apporter des explications.

‘’Bonjour à tous, mes chers fans, comme vous le savez, le son DO DO DO en feat avec Didi B devait normalement sortie ce 31 décembre à 23h59. Suite à un problème technique indépendamment de ma volonté, je n’ai pas pu mettre en ligne le do do do. Je tenais à m’excuser pour le désagrément causé. La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement. Je vous remercie d’avance pour votre compréhension. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi seul Dieu me gère ‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.

Il est revenu sur cette affaire dans un direct sur sa page Facebook. Il a fait savoir ce report n’est pas dû à un souci particulier avec Didi B, à qui il a d’ailleurs exprimé ses remerciements pour cette collaboration. Il en a profité pour faire ses révélations sur Suspect 95.

"J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son-là d’abord il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps", a soutenu Debordo Leekunfa.