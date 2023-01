Hommage à Pelé : Gianni Infantino au cœur d’un scandale au Brésil

Gianni Infantino, le président de la FIFA, s’est rendu au Brésil pour la cérémonie d’hommage à la légende du football mondial, Pelé. Aperçu dans la foule en train de donner le sourire à des personnes à l’aide de selfies, le patron de l’instance n’échappera pas aux critiques des Brésiliens et de la presse internationale.

Brésil : Les selfies de Gianni Infantino devant le corps de Pelé font polémiques

Gianni Infantino a été parmi les premiers à prendre la parole lors de la veillée funèbre en hommage du roi Pelé. Mais certains de ces gestes ont été critiqués lors de son passage au stade de Santos FC pour le dernier hommage à l’égard du défunt. En sa qualité de patron de la plus haute instance mondiale de football, le patron de la FIFA n’a pas hésité à prendre des selfies, avec des personnes devant le cercueil d'Edson Arantes do Nascimento dit Pelé.

Selon Foot Mercato, cette attitude n’a pas été au goût de bon nombre de Brésiliens, plongés dans un désarroi total après le départ de leur idole. Sur ces photos qui continuent de faire couler beaucoup d’encre, on peut voir avec beaucoup de tristesse, la sœur du roi Pelé. Alors, même si l’autorité suprême du ballon rond a apporté la joie dans les cœurs de ces personnes, cela ne semblait pas être le moment idéal pour lui de poser de tel acte.

En compagnie des présidents de confédérations sud-africaine et brésilienne, Gianni Infantino a été accusé d’avoir voulu être le centre d’attention en s’attirant tous les projecteurs, sans respecter le recueillement et les prières faites à l’égard de l'ancienne gloire brésilienne. Le président la FIFA s’est attiré la colère des Brésiliens malgré sa présence et s'est fait sévèrement critiquer par la presse internationale.

Yahafe Ouattara : www.afrique6sur7.ci