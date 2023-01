Obsèques de Pelé : les Brésiliens condamnent l’absence de Neymar

Les Brésiliens s’attendaient à un retour de Neymar Junior au pays pour les obsèques du Roi Pelé. Mais le capitaine de la Seleção est finalement resté à Paris et s’est fait représenter par son père, Neymar Sr. L'absence de l'attaquant du PSG est sévèrement critiquéE par ses compatriotes.

Brésil : La belle sortie de Neymar en hommage de Pelé complètement oubliée

Après le décès du roi Pelé, par ailleurs figure de proue du football mondial, la toile s’est enflammée en hommage partout dans le monde. Plusieurs stars du football se sont exprimées au sujet du triple champion du monde y compris Neymar Junior. Le capitaine de la Seleção n’a pas manqué de remercier son idole pour ce qu’il a fait pour le football et son pays.

« Avant Pelé, ‘’10’’ n’était qu’un chiffre. J’ai lu cette phrase quelque part, à un moment de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirai qu’avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout a donné de la visibilité au Brésil. Le Football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ETERNEL ! », a-t-il posté sur les réseaux sociaux après l’annonce du décès de son idole.

Malgré ce bel hommage de Neymar Junior, il ne gagnera pas les cœurs des Brésiliens à cause de son absence à la cérémonie d’hommage ce lundi 2 janvier 2023, au stade Urbano-Caldeira. En effet, ceux-ci voulaient voir l’attaquant du PSG à côté du cercueil de leur très cher regretté.

Pour la plupart des habitants du Brésil, le coéquipier de Kylian Mbappé est considéré comme l’héritier du roi Pelé au Brésil. Alors, son absence à la cérémonie d’hommage est sévèrement critiquée par ses compatriotes. Ces derniers pensent qu'il n’y a aucune excuse que le capitaine brésilien puisse présenter pour son absence à cette occasion.

Neymar Junior vomi par ses compatriotes à cause de son absence aux obsèques de Pelé

« C’est un triste moment pour la famille et nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici, aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter le soutien de la famille. (…) Non, Neymar ne va pas venir », a répondu le père du capitaine brésilien, Neymar Sr, questionné par les médias brésiliens sur l’absence de son fils.

L’absence de la star brésilienne du football a été fortement remarquée et fait grincer beaucoup les dents chez ses compatriotes. Les Brésiliens n’ont vraiment pas apprécié son attitude à l’égard de leur défunt roi. Sur la toile, Neymar est également ciblé pour son absence à cette cérémonie symbolique, marquée par la présence de plusieurs illustres personnalités venues des quatre côtés du monde.

« Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. (…) Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l’obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C’était important pour le football brésilien », s’est exprimé le présentateur José Luis Datena, dans l’émission ‘’Brasil Urgente’’.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci