Dimba N’Gou Pierre est candidat à sa propre succession aux prochaines élections régionales. La candidature du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle retient l’assentiment des délégués de secteurs, présidents de comités de base, structures de femmes et de jeunesse d'Agboville. Ils l’ont fait savoir, ce lundi 2 janvier 2022, lors d’une rencontre.

RHDP- Agboville : 9 candidats enregistrés à la candidature à la mairie

« Nous, les militants de base du RHDP à Agboville, saluons la candidature du ministre Dimba Pierre aux élections régionales de 2023. Nous lui adressons tout notre soutien afin qu’il poursuive l’énorme chantier de développement qu’il a entamé, il y a quelques années, ici à Agboville et partant dans toute la région. C’est pourquoi, nous exprimons toute notre gratitude à l’endroit de la direction de notre parti pour ce choix », s’est réjoui Doukouré Daouda, président de la coordination des délégués de secteurs d’Agboville.

Puis il a révélé que l’adhésion du maire de la commune d’Agboville, le colonel N’Cho Acho Albert au RHDP, est l’aboutissement d’un long processus. « Nous avons appris il y a quelques jours que, le maire sortant, le colonel N’Cho Acho Albert, a fait son adhésion au RHDP. Nous sommes très heureux de cette bonne décision et le félicitons pour ce pas. Après près de 10 années de négociations, s’il a décidé maintenant de rejoindre notre parti, celui de notre leader, le président Alassane Ouattara nous ne pouvons que lui dire merci et bonne arrivée au sein de la grande famille du rassemblement, de la cohésion et du développement », a poursuivi, Doukouré Daouda, sous un tonnerre d’applaudissements.

« Je me porte candidat, pour mieux accompagner après la victoire, les efforts de développement qu’entreprend le ministre Dimba N’Gou Pierre et à travers lui, le régime en place, ici à Agboville et dans toute la région », avait déclaré N’Cho Acho Albert, maire élu en indépendant en 2013 puis reconduit en 2018 sous la même bannière. C'était le samedi 31 décembre dernier au cours d'un échange à la mairie du chef-lieu de région de l’Agnéby-Tiassa.

La candidature du premier magistrat d’Agboville à la candidature du parti d’Alassane Ouattara, porte ainsi à neuf le nombre de candidats à la candidature aux élections municipales d’octobre 2023, à la mairie de cette ville.

Notons que la liste définitive des candidats du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix aux prochaines élections régionales et municipales sera connue d’ici fin janvier.

« Il y a beaucoup de candidatures à la candidature à la mairie d’Agboville. Cela montre bien qu’il y a du dynamisme et de la vitalité au sien de notre parti. Autant qu’ils sont, ils ont tous de la compétence. D’ailleurs, il faut savoir qu’il n’y a pas de distinction au RHDP... Chers militants, jusqu’à ce que le directoire du parti désigne le bon candidat, c’est-à-dire celui qui répond aux aspirations de la base et qui peut nous faire gagner les élections, restons unis, solidaires et mobilisés », a insisté, le porte-parole des militants venus nombreux pour la circonstance.

Le RHDP détient à lui seul 22 sièges de conseils régionaux sur 31 et 144 communes sur les 201.

Tizié TO Bi

Correspondant régional