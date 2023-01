Emma Lohoues s’empoigne avec une internaute, ce qui s’est passé

Emma Lohoues a posté un message dans la soirée du mercredi 4 janvier 2023. Cette sortie de l’ancienne petite amie de feu Arafat DJ a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

L'étrange conseil d'Emma Lohoues aux jeunes filles

La belle Emma Lohoues est incontestablement l'une des personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. À côté du métier d'actrice, elle est également une véritable femme d'affaires.

En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle s'investit également dans l'événementiel et même dans l'immobilier. Dans une récente sortie sur la toile, l'actrice ivoirienne a exhorté les jeunes filles à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil.

''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', avait conseillé Emma Lohoues il y a quelques mois.

En ce début d'année, Emm Lohoues a remis le couvert en laissant un conseil assez particulier à ses followers. ''Une femme devrait être deux choses, ambitieuse et sexy '', a posté Emma Lolo.

Ce message a suscité de nombreuses réactions. Et une internaute s'est permise de sermonner l'influenceuse en écrivant ceci en commentaire '' Sympa , mais à certains âge, il faut savoir couvrir son corps madame ''.

Et la réplique d'Emma n'a pas tardé. '' A un certain âge, il faut apprendre à se taire sur la vie des autres , soyez concentrés sur vos enfants, madame '', à répondu l’animatricede The Bachelor.