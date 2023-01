Côte d'Ivoire: L’État confie de nouvelles missions à la SODEMI

La SODEMI (Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire) a obtenu un permis de recherche de quatre ans de la part des autorités ivoiriennes, a fait savoir Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 4 janvier 2023.

Côte d’Ivoire : La SODEMI autorisée à faire des recherches à Boundiali, Madinani et Séguélon

L’information a été portée par Amadou Coulibaly le mercredi 4 janvier 2023. Pour ce premier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’il a été adopté un décret portant attribution d’un permis de recherche, valable pour le molybdène et les terres rares, à la SODEMI, dans les localités de Boundiali, de Madinani et de Séguélon.

"Ce permis de recherche, qui couvre une superficie de 370,87 km2, est délivré à la Société nationale SODEMI, pour une durée de validité de quatre (04) ans, en vue de réaliser dans les localités concernées, des travaux géologiques et miniers destinés à identifier les zones de minéralisation de ces ressources rares et difficilement accessibles, à évaluer le potentiel disponible et à développer les gisements découverts, en lien avec les normes environnementales en vigueur", a précisé le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

Rappelons que le molybdène et les terres rares sont des matières premières stratégiques essentielles notamment à l’activité industrielle et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.