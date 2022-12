Côte d'Ivoire-Communication : 92 acteurs décorés par Amadou Coulibaly

La quatrième édition de la cérémonie de remise de décorations aux acteurs des deux secteurs de la Communication et de l’Économie numérique couverts par deux ordres distincts, s'est tenue, ce mercredi 21 décembre 2022 à Abidjan-Cocody en présence du ministre de tutelle Amadou Coulibaly.

92 personnalités distinguées par Amadou Coulibaly

Les récipiendaires, au nombre de 92, ont été distingués dans l’ordre des Postes et Télécommunications et dans l’Ordre de la communication, au nom du président de la République, par le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly. Il était soutenu dans sa tâche par ses collègues Mamadou Touré, Moussa Dosso et Myss Belmonde Dogo.

Ainsi, 19 personnalités ont été élevées au grade de commandeur. 12 d'entre-elles dont Jil Alexandre N'dia et Daniel Ahouassa, les deux co-fondateurs du groupe Weblogy, ont été fait commandeurs dans l'ordre du Mérite des postes et télécommunications.

Les 07 autres personnalités ont été faites commandeurs dans l'ordre du Mérite de la communication.

32 personnalités ont été faites officiers, dont 14 dans l'ordre du sMérite de la télécommunication et 18 dans l'ordre du Mérite de la communication.

Quant aux chevaliers, ils sont au nombre de 42, dont 21 dans l'ordre du Mérite des postes et télécommunications et 21 dans l'ordre du mérite de la communication.

Selon le ministre ivoirien de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, cette distinction est la manifestation de la reconnaissance de l’État à des valeureux cadres.

"La cérémonie qui nous réunit, ce jour, est la manifestation de la reconnaissance de l’État de Côte d’Ivoire à de valeureux cadres qui ont consacré toute ou partie de leur vie à bâtir notre pays patiemment et scrupuleusement par un travail harmonieux et particulièrement bien fait. Elle traduit ainsi, la place privilégiée qu’occupent les ressources humaines dans la vision politique de SEM le président de la République, Alassane Ouattara", a déclaré Amadou Coulibaly.

S'adressant aux récipiendaires, il a exhorté ces derniers à transmettre leur abnégation aux jeunes générations.

''Chers récipiendaires, je voudrais vous signifier la reconnaissance de notre pays. Vous constituez une fierté. Vous avez semé les graines du professionnalisme. Je vous engage à demeurer dignes de cet honneur que l’État de Côte d'Ivoire vous fait. Transmettez votre abnégation aux jeunes générations '', a exhorté le ministre.

Il a, par ailleurs, salué avec "déférence et respect", la Grande Chancelière de l’Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, pour son apport inestimable dans la réussite de toutes les sessions de décorations organisées par son département.

Anne-Marie Konan-Payne a exprimé la joie et la reconnaissance de l’ensemble des récipiendaires : « Nous sommes particulièrement honorés de la décoration que nous recevons ce jour avec grande fierté, car cela traduit la reconnaissance de la République pour plusieurs années de labeur. C’est un appel au devoir de continuer à nous questionner ».

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci