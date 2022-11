ESATIC: 4000 jeunes et cadres formés en 10 ans aux métiers des Technologies

L’École supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC) célèbre cette année son 10e anniversaire à Abidjan. La cérémonie officielle s’est déroulée le jeudi 03 novembre 2022.

ESATIC Abidjan Côte d'Ivoire: Une école dédiée à la formation des cadres africains spécialisés dans les Technologies de l'Information

Depuis sa création en 2012, l'établissement a formé une centaine d’étudiants pour 1 130 diplômés à ce jour, en plus des 3 000 cadres du privé et du public formés.

A cette occasion, les étudiants diplômés de la promotion 2018-2022 ont reçu leurs parchemins lors de cette célébration placée sous la présidence du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, et sous le parrainage et le parrainage du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo.

Outre la remise de parchemins aux diplômés des quatre dernières promotions Licence et Master, la cérémonie a été marquée par la décoration d’agents de l’ESATIC aux grades de Chevaliers et d’Officiers dans l’Ordre des Télécommunications, la remise de certificat de reconnaissance à des membres de l’Administration publique et d’entreprises privées ainsi que d’universités et de grandes écoles.

Le directeur général de l’ESATIC, Prof Adama Konaté, plaide, entre autres, pour la mise en place d’un dispositif technique et technologique amélioré, la récupération du patrimoine de l’Ecole, l'acquisition de nouveaux équipements pour le centre de recherche des TIC, le renforcement des matériels nano-techniques destinés à la surveillance du territoire et surtout un “bon accueil” au niveau du portefeuille de l’Etat.

Créée le 18 janvier 2012 par l’Etat ivoirien pour relever le défi de la transformation structurelle de son économie en mettant les TIC au cœur de son développement, l’ESATIC assure la formation initiale, continue et la recherche dans le secteur des TIC.

Les thèmes abordés concernent en particulier les secteurs de la défense, de la santé, de l’éducation, de l’habitation, de l'environnement, de la communication, de l’économie, du commerce et de l’agriculture.

Les objectifs de ces secteurs abordent certains sujets importants à savoir la cybercriminalité, la sécurité des données, la domotique, les systèmes embarqués, les capteurs et commande numérique, la modélisation et automatisation d’applications, le développement de logiciel, la géolocalisation, etc.