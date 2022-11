Assinie: MTN Côte d’Ivoire offre une salle Multimédia à la mairie

La Fondation MTN Côte d'Ivoire aménage une salle multimédia au sein de la Mairie d'Assinie. L'ouvrage d’une valeur d’environ 20 millions de FCFA, a été inauguré lors d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 04 novembre 2022 au sein du Groupe Scolaire SAGBADOU.

Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire et du Maire d’Assinie Mafia, Monsieur Hippolyte EBAGNITCHIE. A cette occasion, Monsieur Djibril Ouattara s’est réjoui de ce que les élèves de la commune d'Assinie ont désormais l'opportunité d'une vie connectée.

« Dans un monde de plus en plus digitalisé, nous pensons que cette salle permettra à plusieurs élèves de maitriser l’outil numérique car nous pensons que chacun mérite les avantages d’une vie moderne et connectée », rapporte un communiqué de la Fondation MTN Côte d'Ivoire. A sa suite, le maire d’Assinie Mafia a salué ce geste de générosité de MTN CI qui viendra améliorer les conditions d’études et d’apprentissages numériques des jeunes de la localité.

MTN Côte d’Ivoire a fait du digital l’un de ses piliers majeurs. C’est pourquoi, l’aménagement par MTN Côte d’Ivoire de cette salle multimédia composée de 12 ordinateurs de bureau connectés à l’Internet haut débit et d’un important lot de matériel bureautique vise à améliorer les compétences des populations et spécifiquement des jeunes dans le domaine du numérique. Ce don est une action qui confirme notre engagement, à œuvrer afin de rendre plus accessibles les technologies de l’information à toutes et à tous, mais également à permettre aux communautés de profiter des avantages d’un monde moderne numérique.

Rappelons que depuis 2007, MTN CI en tant qu’entreprise citoyenne a offert plus de 150 salles multimédia aux établissements scolaires en Côte d’Ivoire à travers les actions sociales de sa Fondation.