Titrologie: Ouattara dépêche Tene Birahima auprès d’Assimi Goita

La titrologie ou la revue de presse de ce vendredi 23 décembre 2022 est légèrement dominée par la rencontre entre le ministre ivoirien, Tene Birahima Ouattara et le chef de la junte malienne, Assimi Goita qui s'est tenue ce jeudi à Bamako.

La titrologie dominée par la rencontre entre Tene Birahima Ouattara et Assimi Goita

De nombreux quotidiens ont décortiqué cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre des négociations pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis des mois .

C'est le cas de Le Quotidien d'Abidjan qui affiche à sa première page : ''Avant la fin de l'ultimatum de la Cedeao, Ouattara dépêche Tene Birahima Ouattara au Mali pour négocier. Ce qui s'est passė hier avec Assimi Goita '' .

L'Expression affirme pour sa part que pour la ''libération des 46 soldats ivoiriens, Tėnė Birahima et Goita signent un accord '' . L'Essor Ivoirien mentionne à sa page d'ouverture que '' Tėné Birahima a rencontré Assimi Goita hier jeudi, une lueur d'espoir pour le dénouement de la crise '' . Même son cloche pour Le Jour Plus qui pointe à sa une : '' Le ministre Téné Birahima et Assimi Goita ont signé un protocole d'accord hier à Bamako. Ce que dit un officiel malien après la signature '' .

D'autres sujets ont été traités dans la titrologie de ce jour. Dernière heure monde a relayé les propos d'un cadre du Pdci-Rda se prononçant sur le ralliement de Basile Gouali Dodo au Rhdp. '' La défection de Gouali Dodo Basile est un épiphénomène ''. Le Nouveau Reveil barre à sa une : '' Le jour même de son revirement, la 1ère insulte de Bacongo à Gouali Dodo ''.

Le Mandat fait cas des rififi au Pdci-Rda. '' Cadres et militants sollicitent Thiam. L'ambiance à sa résidence. Ce que le banquier prépare '' . Notre Voie s'est intéressé à la rencontre entre le président du Cojep et le secrétaire exécutif du Rhdp : '' Ce que Blé Goudé et Bacongo se sont dits hier '''.

Le Quotidien d'Abidjan a mis l'accent sur la tente viagère qui sera octroyée à l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo. '' Voici la somme d'argent que Ouattara doit payer à Laurent Gbagbo avant fin décembre '' . Le Temps mentionne à sa page d'accueil '' Les journaux Rhdp dans l'intox, rente viagère de Gbagbo : Pas un cadeau, mais un droit '' .