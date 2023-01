La comédienne Ange de la série ''Ma famille'', malade : Un SOS lancé

La comédienne ivoirienne Keffa Vallet Nicole alias Ange, l'une des actrices les plus en vue de la série à succès ''Ma famille'' , est très malade. Un SOS a été lancé pour la sauver.

Il faut aider la comédienne Ange de la série ''Ma famille''

L'actrice comédienne ivoirienne Ange, de la série à succès "Ma famille" est très malade. Et ce, depuis un bon moment. Cette dame qui a incarné le rôle de la femme de Dosso et la coépouse de Gbazé Thérèse dans la série réalisée par Loukou Akissi Delphine alias Akissi Delta, ne se porte pas bien depuis plusieurs mois.

Selon des informations en notre possession, Keffa Vallet Nicole (nom à l'état civil de la comédienne) attend incessamment du soutien pour se faire soigner. Un SOS a donc été lancé pour sauver la comédienne.

''' (...) Elle est malade depuis un bon moment et attend du soutien, Pour toute aide contactez 0555158278 (Abou Dosso) '', a posté Euloge First tout en présentant une image où l'on pouvait apercevoir l'actrice très amaigrie.

Cette information devenue virale, a bien évidemment suscité de nombreuses réactions sur la toile.

'' SOS pour les artistes ivoiriens, vraiment ça me fait mal au cœur. Plus de milliers d’artistes et d’acteurs qui ont les moyens peuvent s’associer et prendre leur collègue en charge, même si cela coûte des millions, ils peuvent le faire… Aidons vivant SVP, prompt rétablissement Keffa Nicole '' , a commenté un internaute quand un autre écrivait ceci : '' Si le système était bien huilé, après avoir joué dans une série de l'envergure de " Ma famille " , elle n'aurait pas eu besoin de lancer un SOS pour survivre...Dommage... Vivement que nos artistes puissent vivre dignement de leurs arts. Bon courage et prompt rétablissement '' .

D'autres internautes ont simplement invité la réalisatrice et productrice de la série ''Ma famille'', Akissi Delta à s'occuper rapidement de sa collègue.