Traité de menteur par Suspect 95, Debordo fait une promesse à ASalfo

La tension est très vive actuellement entre Debordo Leekunfa et Suspect 95. Le rappeur ivoirien a réagi à la récente sortie du Mimi National concernant une collaboration musicale.

Ça chauffe entre Debordo Leekunfa et Suspect 95

Debordo Leekunfa a fait récemment des révélations assez surprenantes sur le jeune rappeur ivoirien Suspect 95.

"J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son-là d’abord il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps", a soutenu Debordo Leekunfa, dans un direct sur sa page Facebook. Ce jour-là, Debordo Leekunfa expliquait comment il a obtenu une collaboration avec Didi B.

Cette déclaration de Debordo Leekunfa a fait le tour de la toile. La réaction de Suspect 95 était très attendue. C’est dans une petite vidéo freestyle que le talentueux rappeur ivoirien a répondu à l'ex-meilleur ami de feu DJ Arafat.

‘’ Déjà les buzz pour nous stresser, si ce n’est pas Debordo Leekunfa qui ment sur moi, c'est Cristiano Ronaldo qui s'en va signer à FC Al bayana ", a lancé le jeune rappeur. Une phrase qui signifie clairement qu'il ne se reconnait pas en ce que Debordo a dit.

La réaction de Debordo Leekunfa n’a pas tardé. Il a rassuré son mentor, Asalfo, qu’il ne réagira pas face à cette attaque ‘’ Mon vieux père Asalfo, fais-moi confiance, je ne répondrai même pas‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.