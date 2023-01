Pourquoi Assimi Goita gracie les 49 soldats ivoiriens

L’affaire des 49 soldats ivoiriens a connu un dénouement heureux le vendredi 6 janvier 2023. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goita a annoncé la grâce aux militaires ivoiriens qui avaient été condamnés pour crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement du Mali, détention, transport et port d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Affaire 49 soldats ivoiriens : Assimi Goita tacle Umaro Sissoco

Les 49 soldats ivoiriens sont désormais libres. Dans un décret datant du vendredi 6 janvier 2023, le colonel Assimi Goita a gracié ces militaires ivoiriens en détention au Mali depuis juillet 2022. Le communiqué indique par ce geste, le chef de la transition malienne "demontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et sécuritaire avec l3s pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire"

Assimi Goita a profité de l’occasion pour adresser un message musclé en l’endroit du president en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), Umaro Sissoco Embalo. En effet, le président malien reproche au chef d’État bissau-guinéen d’avoir opposé un ultimatum au gouvernement malien alors qu’il avait l"amentablement échoué à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales"