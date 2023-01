Menacé par Makosso, Fior 2 Bior demande pardon à Claire Bahi

Après avoir tenu des propos musclés contre la chanteuse Claire Bahi, Fior 2 Bior est revenu à la raison. Le rappeur d’Anoumabo est passé présenter ses excuses à la pasteur Claire Bahi, le dimanche 8 janvier 2023.

Fior 2 Bior : ‘’Dieu est amour, merci à maman Claire Bahi’’

On se souvient que dans une vidéo, l'auteur du hit à succès ‘’Gnonmi avec lait’’ se prononçait sur la nouvelle marche religieuse de l’ancienne "Première dame" du coupé décalé. ‘’Claire Bahi avec tout ton petit cu.., tu as remué, c’est maintenant tu veux donner ta vie à Jésus. C’est nous les vrais enfants de Dieu’’, s’était-il insurgé.

Suite à cette sortie, nombreux sont ceux qui ont sorti le bâton contre Fior 2 Bior, notamment le général Makosso. Après réflexion, le jeune rappeur est revenu à la raison et a présenté ses excuses à Claire Bahi.

Le message de Claire Bahi au rappeur d’Anomanbo était qu'il reste ‘’humble et respectueux’’ afin d’être toujours grand dans ce qu’il fait. L'ancienne compagne de Fadiga de Milano a également envoyé un message aux jeunes artistes. ‘’Les buzz, c’est bien. Mais sachez à qui vous le faites. Je suis contente du travail que vous faites que le Seigneur soit avec vous. Merci au général Makosso de m’avoir défendu. Je vous aime’’, a indiqué la chantre Claire Bahi.

Faut-il le rappeler, après la sortie du protégé de Niska, le général Makosso Camille avait remonté les bretelles au jeune rappeur de Marcory-Anoumabo. Le frère aîné de Lolo beauté avait recommandé à Fior 2 Bior de ne plus jamais tenir de tels propos envers Claire Bahi. ‘’Il ne faut pas donner raison à ceux qui disent que tu as mis ton nom dans ‘’zamou’’ raison pour laquelle tu deviens fou. Plus jamais tu ne vas parler comme ça à Claire Bahi’’, avait menacé Makosso.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci