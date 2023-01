Ça chauffe entre Tina Glamour et sa mère à cause de Carmen Sama !

Dandi Lou Hélène, grand-mère de feu Houon Ange Didier, alias Arafat DJ, a fait une sortie qui a déclenché une vive polémique sur la toile. Et la réaction de Tina Glamour n'a pas tardé.

Tina Glamour : " Quand je souffrais la famille Houon a fait quoi ?"

La tension est très vive dans la famille de feu Dj Arafat. Tout est parti d'une vidéo publiée sur la toile dans laquelle la grand-mère du défunt artiste, Dandi Lou Hélène, exprimait son mécontentement.

" Les enfants d'Arafat sont devenus des trophées de publicité. On ne les voit qu'à la télévision avec les stars. Pour les voir, il faut avoir des millions, être Sidiki Diabaté ou appartenir à sa famille, ou encore Maître Gim's et Badro. Même la famille Houon n'a pas accès aux enfants de Arafat. Hormis Aurelie qui, chaque fois qu'elle est à Abidjan, passe un coup de fil à l'oncle d'Arafat et va le voir avec les enfants qu'elle a eus avec mon petit fils. Même la tombe d'Arafat, la famille Houon n'y a pas accès. Mais ses amis comme Badro, eux, ont accès à la tombe. Chaque fois que je suis à Abidjan, j'appelle ma petite fille Carmen. Je l'informe de ma présence. C'est à peine si elle réagit. Elle est toujours indisponible. Elle me fait "vu et ignoré". Peut-être parce que je n'ai pas de millions à lui donner", a déploré Dandi Lou Hélène.

Cette sortie a bien évidemment suscitė de nombreuses réactions dont celle de Tina Glamour qui a carrément contredit sa mère, en prenant position pour Carmen Sama et Badro.

''Ce n'est pas ton rôle de faire des vidéos. Laisse Carmen en paix. Que reproches- tu à Badro? Qu'est-ce qu'il a fait ? Fiche lui la paix. La tombe de Arafat n'est pas fermée à quelqu'un. Quand je souffrais la famille Houon dont tu parles a fait quoi pour m'aider ? Je suis la famille de mon fils et de mes filles. Quand Mael vient à Abidjan, il vient voir sa grand-mère que je suis. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est moi il connait '', a répliqué Tina Glamour.