DJ Arafat : Carmen Sama n'a pas offert 15 millions de FCFA à Tina Glamour

Carmen Sama a-t-elle réellement offert 15 millions à la mère de feu Dj Arafat ?

Un peu plus de trois ans après la tragique disparition de son prince charmant, la belle Carmen Sama semble vivre une parfaite santé financière. C’est en tout cas ce que l’on peut penser au vu des dernières actions réalisées par la veuve de 26 ans.

En effet, la mère de la petite Rafna Houon qui s'est offerte récemment une voiture de 50 millions de Fcfa, vient de faire un grand geste à l'endroit de sa maman.

'' Je viens de réaliser mon plus grand rêve aujourd'hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m'a donné la vie... Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse", a informé Carmen Sama sur son compte Instagram.

Dans le même temps, une rumeur s’est répandue sur la toile selon laquelle Carmen aurait également offert la somme de 15 millions de Fcfa à la mère de son défunt mari, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour.

Une information très rapidement démentie par la Djadja. ‘’ Désolée , ce n’est pas vrai. Carmen ne m’a rien offert", a clarifié Tina Glamour.

Notons que l'origine de la fortune de Carmen Sama fait débat sur la toile. Molaré a sèchement répondu aux détracteurs de la jeune veuve qui la suspectent de vendre son corps.

'' On prie pour tous les méchants. Apprenez une seule fois à apprécier ce que les gens font de positif et à vous réjouir pour les autres ! ça va vous aider dans vos vies et à sortir de vos m... Après, c’est vous qui venez vous plaindre de vos sorciers. Vous êtes les propres pourvoyeurs de vos problèmes . Se réjouir pour une personne, ne COÛTE RIEN. Vos méchancetés vous enlèvent des bénédictions (...) Félicitations Carmen, DIEU MERCI c’est lui seul qui bénit", a commenté le boss du Coupé-décalé.