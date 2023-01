Sénégal : Pathé Dione, fondateur du groupe SUNU, est décédé

Selon Sika finance, Pathé Dione, l’un des meilleurs entrepreneurs sénégalais vient de tirer sa révérence ce jeudi 12 janvier 2023.

Finance : Pathé Dione, le DG de SUNU assurance est décédé

Le monde des finances et plus particulièrement le Sénégal est en deuil depuis ce jeudi matin. Le fondateur du groupe SUNU assurances, Pathé Dione est décédé. Selon Rewmi.com, l’homme d'affaires avait acquis 54,11 % des parts du français BNP Paribas dans sa filiale sénégalaise Bicis. Aujourd’hui, le Sénégal pleure son compatriote et prie pour le repos de son âme.

Pathé Dione était très connu du domaine de l’assurance au niveau international. Il est décédé à Paris à l’âge 81 ans. Diplômé de la Sorbonne, l’entrepreneur sénégalais s’est formé en assurance, juste après l’obtention de son doctorat en économie. Après ses études, il a représenté en Côte d’Ivoire, CIGNA Corporation à l’aide de sa filiale COLINA. Pendant plus de 13 ans, le natif de Dakar a dirigé l’Union des assurances de Paris de (1984-1997).

Un an après cet exploit, l’homme des assurances Pathé Dione a bâti SUNU avec d’anciens collaborateurs panafricains, engagés au service du continent. Aujourd’hui, le groupe SUNU est représenté dans 16 pays d’Afrique subsaharienne avec un chiffre d’affaires de plus de 190 milliards de F CFA.

Yahafe Ouattara : www.afriquesur7.ci