Bénin: Youssou N’Dour séduit par les réalisations de Patrice Talon

L’ancien ministre sénégalais en charge de la culture, la star Youssou N’Dour a salué les progrès enregistrés au Bénin, au terme de sa visite de travail au Bénin, rapporte 24haubenin.

Youssou N’Dour: l’ex-ministre sénégalais en quête d’opportunités au Bénin

Youssou N’Dour est séduit par la vision et la dynamique du Président Talon. En visite de travail au Bénin, il s’est rendu à la zone industrielle de Glo-Djigbé le mercredi 18 janvier 2023. Il a pu visiter les différents compartiments de la GDIZ.

Il a salué la vision du Chef de l’Etat. « Sa vision est traduite par ce que nous vivons ici. Un pays qui veut se développer a forcément besoin de passer par l’industrialisation », a-t-il déclaré. Le Bénin, poursuit Youssou N’Dour, est un espace d’investissement pour les investisseurs.

« Nous sommes venus voir les opportunités qu’il y a au Bénin. Tout ça nous a beaucoup parlés. On va revenir. Nous promettons d’être des ambassadeurs de la GDIZ auprès de notre pays le Sénégal » a-t-il ajouté.

Durant son séjour au Bénin, l’ancien ministre sénégalais a échangé avec les cadres du ministère du tourisme, de la culture et des arts et des artistes à l’occasion d’un déjeuner. En présence de plusieurs autorités, les projets structurants du Programme d’actions du gouvernement dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts lui ont été présentés.

Youssou N’Dour a aussi assisté au centre communautaire Eya de Cotonou, à un show-case des Pepit’arts du Bénin. Il a apprécié l’architecture du Centre, la vision de son promoteur Lionel Talon et le spectacle du groupe de percussion Pepit’arts.

Le séjour du chanteur sénégalais a été également marqué par la rencontre avec les étudiants d’Africa Design School. Ils ont échangé sur l’accompagnement nécessaire pour le développement des industries créatives et culturelles (ICC) en Afrique. « Je pense qu’un pays ressemble un tout petit peu à la dynamique de son leader. Et le Président Patrice Talon, tout le monde connaît son leadership (…) Ce qui se passe au Bénin avec sa démarche qu’on applaudit, c’est l’Afrique qui avance. Je suis venu le saluer et j’avoue que je n’ai pas reconnu Cotonou (…) » a affirmé Youssou N’Dour à la fin de sa visite au Bénin.