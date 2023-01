Côte d'Ivoire: Le mariage d' Emma Lohoues annoncé, le lieu et la date

L’ex copine de feu Dj Arafat, Emma Lohoues, va-elle se marier dans quelques semaines ? C’est la grosse question que se posent de nombreux observateurs. Ce qui se passe.

Une carte d’invitation du mariage d’ Emma Lohoues fait le tour de la toile

La belle Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. Très nantie financièrement, l’ex copine de feu Dj Arafat, n'hésite pas à faire parfois des folies en s'offrant des séjours dans des endroits paradisiaques ou encore en s'adonnant à des achats de vêtements et autres bijoux luxueux.

Dans une vidéo publiée par Canal +, Emma Lohoues s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus. ''Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J'investis dans le cosmétique et l'immobilier. J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion", a confié l'ex-petite amie d'Arafat DJ.

Cependant, force est de constater que l’actrice ivoirienne qui affirme avoir un homme dans sa vie, n'est toujours pas mariée officiellement. Invitée récemment à une émission sur NCI, elle a indiqué que le mariage ne devrait pas être une priorité pour la femme, elle a plutôt exhorté ses "soeurs" à être stables financièrement avant de penser au mariage. Une position qui lui a coûté de nombreuses critiques sur la toile.

En ce début d’année 2023, Emma Lohoues se retrouve au cœur d’une autre polémique concernant le mariage. Tout est parti d’une photo d’une carte d’invitation qui a fuité sur les réseaux sociaux. Sur le carton d’invitation, il est marqué que l’influenceuse va se marier avec un certain Richmond à Ouagadougou le 30 février 2023. Ce qui a fait jaser de nombreux internautes. De son côté, Emma Lohoues ne s’est pas encore prononcée sur le sujet. Certains internautes préfèrent attendre jusqu’au 30 février pour croire à cette histoire.