L’organisation Woman Leader fait son bilan et dévoile ses prochains défis

L’organisation Woman Leader a organisé une Assemblée générale ordinaire, le samedi 7 janvier 2023, à son siège à Cocody. Il s’agissait, en effet, pour la présidente de ladite organisation, Tara Ninkiema, et ses collaborateurs, de dresser le bilan de l’année écoulée et dégager les perspectives pour les échéances futures.

A en croire Tara Ninkiema, Woman Leader a pu réaliser cinq projets sur six durant l’année écoulée. « Cela dénote de notre sérieux dans le travail. Nos différents projets en faveur des jeunes filles et des enfants restent d’un impact majeur. Et c’est une véritable passion pour nous. Nous avons tout donné en 2022 pour atteindre nos objectifs», a-t-elle signifié.

Par ailleurs, elle a dévoilé les perspectives : « Notre organisation compte mettre en place un plan stratégique et organisationnel qui va couvrir les trois ans à venir. C’est-à-dire 2024, 2025 et 2026. Ce plan va nous permettre de mettre en place un projet de type entrepreneurial social. Il permettra à Woman Leader de générer des ressources pour elle-même sans forcément compter sur les aides extérieures. Nous mettrons par ailleurs un point d’honneur sur le référencement. Cela, pour un positionnement stratégique. Il faudra que l’organisation soit plus visible à travers toutes nos activités», a-t-elle révélé.

L’occasion était belle pour exprimer sa reconnaissance aux partenaires, tout en les exhortant à intensifier leur appui à l’endroit de l’organisation. La directrice exécutive, Keren's Sery, et Aichatou Kéita, cheffe du département Programme, ont, au nom du personnel de l’organisation, présenté leurs vœux de nouvel an.